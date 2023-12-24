Розтрощення трьох Су-34 ВКС РФ: у ЗСУ розповіли, як ворог відреагував на удар

Резонансні розтрощення бойових літаків Росії можуть повторюватися, Сили оборони здатні проводити подібні операції на різних напрямках, сказав Юрій Ігнат.

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Війська РФ шукають, звідки були збиті Су-34 - Ігнат / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov/John Hamilton

Окупаційні війська агресора Росії після удару по трьох Су-34 проводять збір інформації на півдні в районах, де стався інцидент. Вони шукають засоби, якими збили літаки і знизили кількість авіударів. ЗСУ можуть проводити більше таких операцій, потрібні додаткові системи ППО. Про це заявив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворог шукає засоби ураження, якими були збиті їхні літаки, та знизили кількість авіаударів на Херсонському напрямку.

"Зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, сталося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки в "вічний політ", як то кажуть. Значно менше ворог застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку", - розповів речник ПС ЗСУ. відео дня

За його словами, інциденти зі збиттям бойових літаків ВКС РФ можуть повторюватися. Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Ворог розуміє, що наші системи, в тому числі і надані нам партнерами, далекобійні системи - можуть з'являтися на інших напрямках, а не тільки там, де піддалися цій історії російські Су-34. Ми можемо проводити такі операції на різних напрямках, питання в тому, щоб було більше таких систем. Чекаємо тієї допомоги, яка вже оголошена, зокрема, постачання додаткових систем Patriot, Iris-T і т.д", - підкреслив Юрій Ігнат.

ЗСУ збили три Су-34 військ Росії

ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні, розповів командувач Повітряними силами України Микола Олещук. Він заявив, що військові літаки РФ розтрощили вдень 22 грудня.

У ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ - зокрема, за даними військової розвідки, літаки були збиті над територією, яку контролюють окупанти. Серед них є загиблі.

Пізніше з'явилися нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ: секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що українські війська довго працювали над тим, щоб знищити ці винищувачі-бомбардувальники Росії. Вони створювали великі проблеми для ЗСУ.

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