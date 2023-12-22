Повітряна "засідка" на півдні: нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ

ЗСУ довгий час готували атаку на військові літаки РФ, підкреслив Олексій Данілов.

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ЗСУ збили три ворожі Су-34 / Колаж: Главред, Фото: Telegram , mil.ru

ЗСУ довгий час полювали на винищувачі-бомбардувальники Су-34 РФ, які створювали проблеми для Сил оборони на південному напрямку, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми відразу отримали звіт (про знищення літаків РФ силами української ППО - ред.), розуміємо, про що йде мова. Зараз можна відкрити невелику таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і створювали небезпеку для наших воїнів, і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", - підкреслив він в ефірі "Українського радіо".

Подробиці знищення Су-34 РФ

У свою чергу ВВС уточнює, що збити відразу кілька військових бортів, тим більше таких, як Су-34, завдання складне, а в останній раз щось подібне ЗСУ вдалося в травні, тоді в Брянській області були знищені відразу два російських військових вертольоти і два літаки.

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Підкреслюється, що в протистоянні військової авіації і протиповітряної оборони важливим фактором є шаблонність дій.

"Якщо зенітно-ракетний комплекс буде постійно перебувати на одному місці, то з високою ймовірністю його виявлять і знищать. І навпаки - якщо бойові літаки будуть здійснювати польоти за однотипною схемою в тому ж районі, то це дозволить противнику влаштувати засідку із застосуванням винищувачів-перехоплювачів або своїх ЗРК", - наголошується в матеріалі.

Водночас не виключається, що це могла бути спланована операція українського ППО.

"Можливо, на ділянці фронту, де збили Су-34, протягом деякого часу дальність дії українських ЗРК була порівняно невелика, і російські літаки враховували це при ударах. У такому випадку прихована поява більш далекобійного зенітного комплексу дозволила б підготувати повітряну засідку", - не виключають автори статті.

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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