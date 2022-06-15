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Захід проявляє свою слабкість перед Росією, уникаючи війни - Качинський

15 червня 2022, 12:44

Дії Заходу повинні бути рішучішими, так ка він на голову перевершує РФ в силі, обладнанні і технологіях.

війна в Україні, Качинський
Качинський закликав Захід діяти рішучіше у війні РФ проти України / Reuters

Захід проявляє свою слабкість, уникаючи жорсткого протистояння Росії. Дії повинні бути рішучішими. Про це заявив польський віцепрем'єр Ярослав Качинський, повідомляє Gazeta Polska.

Захід "сам зменшує рішучість перемогти" своєю зацикленістю на уникненні війни. Однак Качинський стверджує, що технології, ресурси, обладнання та навчання "перевершує Росію на голову".

Віцепрем'єр додав, що у війні "завжди є елемент непередбачуваності". Тому не можна відкидати думку, що в разі поразки України війна не розповзеться за її межі.

"Поразка Заходу, особливо Америки, в Україні була б більш серйозною, ніж В'єтнам, не кажучи вже про Афганістан", – резюмував Качинський і додав, що "цю війну потрібно виграти".

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Нагадаємо, колишній головнокомандувач союзними силами США і НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що Україна не зможе зупинити війну проти Росії без втручання Північноатлантичного альянсу. Він закликав НАТО зробити висновки з минулого і прямо зараз втрутитися у війну, забувши про те, що альянс не може нічого зробити, поки не буде прямої атаки.

"Пора повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитися. Давайте офіційно оголосимо це і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання Альянсу", – сказав Уеслі Кларк.

Захід вважає, що війна РФ проти України може розвиватися по одному з трьох можливих сценаріїв:

  • поступове захоплення нових територій в Донецькій і Луганській областях;
  • позиційна війна, що тягнеться місяцями або роками; такі бойові дії принесуть великі втрати для обох сторін і серйозні наслідки для світової економіки;
  • спроби РФ підготувати грунт для завершення бойових дії в разі "підправки" заяв і цілей РФ.

Останній сценарій Західні чиновники вважають найменш імовірним.

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війна в Україні Европа російське вторгнення
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