На Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні – CNN

На Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні/ Генштаб ВСУ, Reuters

Війна Росії проти України далі може розвиватися за одним із трьох можливих сценаріїв, вважають посадовці та аналітики західних країн.

При цьому вони зазначають, що найменш ймовірним є варіант, коли РФ оголосить про досягнення своїх цілей і готуватиме ґрунт для завершення війни. Про це пише CNN.

Сценарій 1. Якщо Росія зможе поступово захоплювати усе нові території в Донецькій та Луганській областях.

Сценарій 2. Якщо ні українська, ні російська сторона не зможуть просуватися далі. У такому разі війна може стати позиційною і тягнутиметься у такій фазі місяцями чи навіть роками. Це означатиме як великі втрати для обох сторін, так і серйозні наслідки для світової економіки.

Сценарій 3. Якщо у Кремлі "підправлять" свої заявлені цілі і оголосять, що нібито досягли своєї мети в Україні. Тоді РФ спробує підготувати ґрунт для завершення бойових дій. Проте такий сценарій на Заході вважають найменш ймовірним.

Що буде, якщо РФ закріпиться на окупованих територіях

Якщо для країни-агресорки РФ все-таки вдасться закріпитися на українських територіях, які вона встигла окупувати до нинішнього часу, Путін може далі використати ці території для подальшого наступу вглиб України, вважають у США.

При цьому посадовці на Заході вважать, що Росія зараз перебуває у більш вигідних позиціях у боротьбі за Донбас, адже у неї є кількісна перевага. Але нестача особового складу може відчуватися в обох сторін, адже після важких боїв вони зазнають сильних втрат.

При цьому зазначається, що армія РФ могла втратити до третини своїх наземних сил (проте не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецьк, чи про втрати у наступі на ширшому напрямку).

Як наголосив у коментарі CNN високопоставлений співрозмовник з НАТО, скоро може бути момент, коли або одна, або друга сторона матимуть успіх.

"Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвідношенням сил – це має значення", – сказав він.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз точаться бої поблизу Краснопілля, у Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм у районі Врубівки.

Раніше повідомлялося, що українські воїни збили з ПЗРК ворожий гелікоптер на Півдні. Загалом за добу вони знищили 62 одиниці техніки ворога і ліквідували 70 окупантів.

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