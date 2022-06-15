Армія РФ втрачає сили: Путін може оголосити загальну мобілізацію і взяти "паузу" у війні – Bloomberg

Путін може оголосити загальну мобілізацію і взяти "паузу" у війні – Bloomberg/ Reuters

Росія за перші 100 днів війни уже витратила більшу частину свого військового потенціалу. Щоб хоч якось поповнити свої ресурси, російському диктатору Володимиру Путіну можливо доведеться брати "паузу" у війні принаймні на декілька місяців, щоб поповнити запаси своїх сил.

Також в РФ можлива загальна мобілізація, хоча Путін тривалий час її уникав. Про це розповіли високопоставлені джерела в ЄС виданню Bloomberg.

За словами європейських чиновників, Кремль уже прочісує всю країну, щоб знайти додатково озброєння і живу силу для поповнення свого війська. Зокрема, у наступ хочуть кинути старі танки, які базуються на Далекому Сході.

Росії може знадобитися декілька місяців для великого перегрупування сил, тому на цей час вона сповільнити свій наступ в Україні.

"Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, чого досі президент РФ Володимир Путін уникав, оскільки це було б рівнозначно публічному визнанню, що війна йде не так, як планувалося", – пише видання.

Проте, як зазначається у виданні, проблеми в РФ можуть виникнути не так скоро. Тому потрібно і далі продовжувати надавати Україні озброєння для успішного захисту від російських окупантів.

читайте такожНа Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні – CNNЯк зазначають європейські чиновники, прогрес Росії на Донбасі зараз повільний. Проте якщо армії РФ вдасться захопити Сєверодонецьк і Лисичанськ на Луганщині, то вона фактично захопить усю Луганську область і таким чином досягне однієї з поставлених на початку війни цілей.

Щоб захопити великі міста Донбасу, РФ може знадобитися ще мінімум 2-3 місяці, вважає директор естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік. Проте, на його думку, якщо Росії вдаться їх захопити, Кремль може наполягати на укладенні договору на цій основі.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз точаться бої поблизу Краснопілля, у Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм у районі Врубівки.

Раніше повідомлялося, що українські воїни збили з ПЗРК ворожий гелікоптер на Півдні. Загалом за добу вони знищили 62 одиниці техніки ворога і ліквідували 70 окупантів.

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