НАТО має втрутитися у війну в Україні, інакше її не завершити – екскомандувач силами Альянсу в Європі

Уеслі Кларк заявив, що виступає за пряме втручання НАТО у війну.
Північноатлантичний альянс повинен прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не вдасться завершити. Так вважає колишній головнокомандувач (у 1997-2000 роках) союзними силами США та НАТО в Європі Уеслі Кларк.
Про це він заявив під час дискусії "Точки тиску: де вирішується війна в Україні", яку організувала Атлантична рада, пише "Голос Америки".
Він наголосив, що НАТО повинне робити висновки з минулого.
За словами Кларка, ідея генсека Альянсу Йєнса Столтенберга про те, що НАТО нічого не може зробити, поки не буде прямої атаки, була нівельована ще у 1990-х роках.
"Пора повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитися. Давайте офіційно оголосимо це й накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання Альянсу", – наголосив генерал армії США у відставці.
читайте такожНа Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні – CNNЙого думку підтримав і колишній командир об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (2013-2016) Філіп Брідлав. Проте, за словами Брідлава, Альянс на сьогодні навряд чи зважиться на такий крок.
"Звичайно, я сподівався, що це відбудеться (пряме втручання НАТО у війну в Україні – ред.). Але тут я не оптиміст. Можливо, певна коаліція держав могла б вступитися", – зазначив він.
Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз точаться бої поблизу Краснопілля, у Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм у районі Врубівки.
Раніше повідомлялося, що українські воїни збили з ПЗРК ворожий гелікоптер на Півдні. Загалом за добу вони знищили 62 одиниці техніки ворога і ліквідували 70 окупантів.
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