Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Час рухатися вперед": у ЄС зробили важливу заяву про членство України

Анна Ярославська
27 червня 2025, 06:49
404
Урсула фон дер Ляєн відзначила рішучість України на шляху реформ попри постійні російські обстріли.
Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта,
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Головне:

  • Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера переговорів про вступ України
  • Євросоюз виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості
  • У 2025 році Україні мають передати 2 мільйони артилерійських снарядів

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про рішучу підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі, президент Євроради наголосив, що безпека України невіддільна від безпеки всієї Європи.

відео дня

За його словами, мета Євросоюзу - досягнення справедливого і міцного миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС.

"Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тому зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися шляхом вступу до Європейського Союзу", - сказав Кошта.

Президентка Єврокомісії відзначила рішучість України на шляху реформ попри постійні російські обстріли.

"Під безперервним вогнем Україна приймає одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала своє завдання - тепер маємо діяти і ми. Адже процес вступу заснований на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії заявила, що за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Вона також повідомила, що ЄС готовий авансом надати Україні залишок в 11 млрд євро з кредитного пакета G7, враховуючи потребу в цих коштах.

"Ми на шляху до досягнення мети - передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові заздалегідь надати залишок в 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

У політичному вимірі, за її словами, ЄС продовжить тиснути на РФ, щоб змусити її до серйозного діалогу, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою вже готується 18-й санкційний пакет, який планують узгодити найближчим часом.

Членство України в ЄС - останні новини

Як писав Главред, переговорні кластери щодо вступу України до ЄС будуть офіційно відкриті найближчими місяцями. Про це заявив у квітні 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС відразу після завершення повномасштабної війни", - сказав він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав прискорити процес євроінтеграції України і запропонував установити конкретний термін її вступу до ЄС - 1 січня 2030 року. Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine), який відбувся 24 лютого.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни зможуть висловити свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу шляхом голосування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи отримає Україна ракети для Patriot: у Білому домі розповіли про домовленості

Чи отримає Україна ракети для Patriot: у Білому домі розповіли про домовленості

09:07Війна
Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара

Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара

09:00Аналітика
ЗСУ пішли вперед і відновили позиції: в ISW назвали два напрямки

ЗСУ пішли вперед і відновили позиції: в ISW назвали два напрямки

08:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 27 червня: Близнюкам - новий шлях, Дівам - вірність собі

Гороскоп Таро на завтра 27 червня: Близнюкам - новий шлях, Дівам - вірність собі

Китайський гороскоп на завтра 27 червня: Щурам - покупки, Кроликів завалять роботою

Китайський гороскоп на завтра 27 червня: Щурам - покупки, Кроликів завалять роботою

Дрони, вибухи і "Кинджали": подробиці атаки на Україну

Дрони, вибухи і "Кинджали": подробиці атаки на Україну

Потужна магнітна буря влупила по Україні: як довго бушуватиме шторм

Потужна магнітна буря влупила по Україні: як довго бушуватиме шторм

Вплине на усі пенсії й індексації: в Україні затверджено важливий показник

Вплине на усі пенсії й індексації: в Україні затверджено важливий показник

Останні новини

09:18

"Закопає свою долю": священник сказав, чи можна неодруженим чоловікам копати могилу

09:07

Чи отримає Україна ракети для Patriot: у Білому домі розповіли про домовленості

09:00

Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара

08:15

ЗСУ пішли вперед і відновили позиції: в ISW назвали два напрямки

08:10

Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця рокуПогляд

Іран програв війну, США та Ізраїль висуватимуть йому жорсткі вимоги - ДаниловІран програв війну, США та Ізраїль висуватимуть йому жорсткі вимоги - Данилов
08:01

КНДР може відправити війська на допомогу Путіну: в ISW сказали, чим це загрожує Україні

06:49

"Час рухатися вперед": у ЄС зробили важливу заяву про членство України

06:10

Підсумки дивної війни Ірана та Ізраїля: кілька позитивних моментів для УкраїниПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності в картинці з моряком на кораблі за 17 с

Реклама
05:23

Гороскоп на завтра 28 червня: Козорогам - нові знайомства, Близнюкам - пастка

04:35

Скільки разів на день потрібно молитися: священник здивував відповіддюВідео

04:07

Крали від героїв до сюжету: чому "Золотий ключик" не радянська казка

03:30

Урожай будете збирати до пізньої осені: коли та як правильно зривати огірки

03:00

Вб’є двигун за кілька місяців: яким бензином не можна заправляти авто

01:30

Росомаха на волі: Г'ю Джекман офіційно розлучився з дружиною після 27 років разом

01:07

Дрони, вибухи і "Кинджали": подробиці атаки на Україну

00:39

Ключ до миру: Зеленський озвучив несподівану пропозицію яка зможе зупинити війну

00:21

Виконавець пісні "Felicità" зганьбився виступом у Росії

26 червня, четвер
23:39

У РФ істерика через трибунал для Путіна: сиплять погрозами й називають "нікчемним"

23:27

Не просто "бомба": військовий експерт розкрив секрет руйнівної сили українських КАБів

Реклама
23:16

Дружина Олега Ляшка передумала розлучатися - деталі

22:52

У Білому Домі "вкрали" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса відреагувалаВідео

22:34

Секрет пишних петуній розкрито: "копійчаний" лайфхак для неймовірного цвітінняВідео

22:25

Посіла: дружина Решетника розповіла, як у неї на очах тонув син

22:23

Росія масовано атакує Україну: тривога швидко шириться областями, де є небезпека

22:22

Вплине на усі пенсії й індексації: в Україні затверджено важливий показник

22:02

"Ніколи не загубила мене": Melovin показав ніжні кадри з найріднішою жінкою

21:54

Масштабні вибухи та пожежа: ЗМІ розкрили наслідки удару ГУР по Брянську

21:53

Що обов'язково потрібно зробити 27 червня: дуже суворі прикмети

21:38

"Я завзятий шанувальник Бонда": названо режисера нового фільму про агента 007

21:36

Всі крім одного: чому Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України

21:25

"Від жаху до блиску": як повернути до життя навіть найбруднішу ванну

21:16

До 4500 грн на кожного: кому і як виплачуватимуть нову соцдопомогу з 1 липня

20:57

"Підеш слідом": священник пояснив, чому не можна дивитися на похорон з вікнаВідео

20:24

США готуються передати нові ЗРК Patriot - скільки систем ППО отримає Україна

20:18

"Осліпили" росіян в Криму: ГУР провело зухвалу операцію на півостровіВідео

20:08

Секрети чистоти: як відмити кухонну витяжку від жиру

20:04

Дощі та грози накривають країну: де буде сонячна та спекотна погода

19:51

Українське "Пекло" вийшло на полювання: ЗМІ дізналися результат удару ракети-дронаВідео

19:24

Хто такі чумаки і навіщо їм стільки солі: маловідомі факти соляного шляхуВідео

Реклама
19:10

Підвали не рятують від ударів по Україні або більше жаху в масиПогляд

19:09

Листя салату залишаться свіжими надовго: як їх зберігати в холодильнику

18:59

Неможливо стримати сліз: перші емоції військових після повернення з полонуВідео

18:55

Пастка з СРСР: в одному з міст України звели радіоактивний будинок, що відомоВідео

18:36

ШІ та нове відродження: український рок-гурт розповів про особисті битви

18:31

"Другий хліб" стає доступнішим: в Україні знижуються ціни на ключовий продукт

18:21

Як заморозити кабачки: експерт розкрив простий секрет

17:44

"Ми втрачаємо не гроші, а зв’язок": Віолетта Дворнікова — про падіння обсягів грошових переказів українців з-за кордону актуально

17:28

Страшніший за мухомор та є в кожному лісі: який найнебезпечніший гриб УкраїниВідео

17:25

Путінські олігархи збунтувалися через ризик банкрутства "оборонки": дані СЗР

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти