"Час рухатися вперед": у ЄС зробили важливу заяву про членство України

Урсула фон дер Ляєн відзначила рішучість України на шляху реформ попри постійні російські обстріли.

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Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

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Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера переговорів про вступ України

Євросоюз виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості

У 2025 році Україні мають передати 2 мільйони артилерійських снарядів

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про рішучу підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі, президент Євроради наголосив, що безпека України невіддільна від безпеки всієї Європи.

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За його словами, мета Євросоюзу - досягнення справедливого і міцного миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС.

"Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тому зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися шляхом вступу до Європейського Союзу", - сказав Кошта.

Президентка Єврокомісії відзначила рішучість України на шляху реформ попри постійні російські обстріли.

"Під безперервним вогнем Україна приймає одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала своє завдання - тепер маємо діяти і ми. Адже процес вступу заснований на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії заявила, що за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Вона також повідомила, що ЄС готовий авансом надати Україні залишок в 11 млрд євро з кредитного пакета G7, враховуючи потребу в цих коштах.

"Ми на шляху до досягнення мети - передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові заздалегідь надати залишок в 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

У політичному вимірі, за її словами, ЄС продовжить тиснути на РФ, щоб змусити її до серйозного діалогу, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою вже готується 18-й санкційний пакет, який планують узгодити найближчим часом.

Членство України в ЄС - останні новини

Як писав Главред, переговорні кластери щодо вступу України до ЄС будуть офіційно відкриті найближчими місяцями. Про це заявив у квітні 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС відразу після завершення повномасштабної війни", - сказав він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав прискорити процес євроінтеграції України і запропонував установити конкретний термін її вступу до ЄС - 1 січня 2030 року. Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine), який відбувся 24 лютого.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни зможуть висловити свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу шляхом голосування.

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