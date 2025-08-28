Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

Коротко:
- Угорщина може переглянути блокаду переговорів України з ЄС
- Основна претензія Будапешта стосується становища закарпатських угорців
- Угорщина чекає конкретних дій, а не нових обіцянок
Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Будапешт може переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з Євросоюзом, якщо українська сторона піде на "реальні кроки". Про які конкретно кроки йдеться, він розповів після зустрічі з віце-прем'єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.
За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє в підтримці членства України в ЄС - "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".
"Віцепрем'єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого - спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", - написав глава угорського МЗС у Facebook.
Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою.
"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть річки більші за Дунай", - написав угорський чиновник.
Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
У липні 2025 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримує членство України в Європейському Союзі. За його словами, нові члени мають зміцнювати ЄС, а не послаблювати його. Сійярто вважає, що через війну на території України її вступ до ЄС є ризикованим.
"Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим, навпаки. Країна, яка веде війну, імпортує саму війну в Європейський Союз, чого ми не хочемо. Поточний стан України практично послабить Європейський Союз", - заявив міністр.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан аргументував те, що Україна не повинна вступати в ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи.
Відносини України та Угорщини - останні новини
Як писав Главред, у серпні ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". У результаті атаки на об'єкті виникла пожежа.
Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення поставок нафти і назвав це "атакою на енергетичну безпеку" Угорщини. Сіярто також звинуватив Україну в "спробі втягнути" Угорщину у війну.
У зв'язку з атакою Будапешт погрожував Києву відключенням світла.
Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба".
Під час пресконференції 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини, будуть пов'язані з позицією Будапешта.
Після цієї заяви глави МЗС України та Угорщини обмінялися колючими заявами.
