Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

Глава МЗС Угорщини Левенте Мадяр підкреслив, що Будапешт чекає конкретних дій, а не нових обіцянок.

Левенте Мадяр і Тарас Качка провели переговори / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/levente.magyar.mfat

Коротко:

Угорщина може переглянути блокаду переговорів України з ЄС

Основна претензія Будапешта стосується становища закарпатських угорців

Угорщина чекає конкретних дій, а не нових обіцянок

Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Будапешт може переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з Євросоюзом, якщо українська сторона піде на "реальні кроки". Про які конкретно кроки йдеться, він розповів після зустрічі з віце-прем'єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.

За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє в підтримці членства України в ЄС - "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".

"Віцепрем'єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого - спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", - написав глава угорського МЗС у Facebook.

Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою.

"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть річки більші за Дунай", - написав угорський чиновник.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

У липні 2025 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримує членство України в Європейському Союзі. За його словами, нові члени мають зміцнювати ЄС, а не послаблювати його. Сійярто вважає, що через війну на території України її вступ до ЄС є ризикованим.

"Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим, навпаки. Країна, яка веде війну, імпортує саму війну в Європейський Союз, чого ми не хочемо. Поточний стан України практично послабить Європейський Союз", - заявив міністр.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан аргументував те, що Україна не повинна вступати в ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Відносини України та Угорщини - останні новини

Як писав Главред, у серпні ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". У результаті атаки на об'єкті виникла пожежа.

Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення поставок нафти і назвав це "атакою на енергетичну безпеку" Угорщини. Сіярто також звинуватив Україну в "спробі втягнути" Угорщину у війну.

У зв'язку з атакою Будапешт погрожував Києву відключенням світла.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба".

Під час пресконференції 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини, будуть пов'язані з позицією Будапешта.

Після цієї заяви глави МЗС України та Угорщини обмінялися колючими заявами.

