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Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2024, 23:00
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У США назвали "безвідповідальною риторикою Кремля" анонс нових ядерних навчань.
Ядерное оружие, Владимир Путин, флаг США
У США відреагували на ядерні погрози Кремля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сайт Кремля

РФ погрожує ядерними навчаннями, але насправді це приклад безвідповідальної риторики Кремля. Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал BBC Пет Райдер, повідомляє кореспондент Politico Лара Селігман у Twitter.

США не бачать змін у "стратегічній силовій позиції" РФ навіть після анонсованих навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї.

"Це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили у Росії в минулому", - додав Райдер.

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Ядерні загрози РФ - останні новини

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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