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"Їм вигідно зовсім інше": генерал США сказав, чи використає РФ ядерну зброю

Альона Вороніна
2 травня 2024, 10:42
Окупанти не турбуються з того приводу, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.
Ядерное оружие, ядерный удар, Бен Ходжес
Генерал США сказав, чи використає РФ ядерну зброю/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Погрози країни-агресорки Росії застосувати ядерну зброю навряд чи містять під собою реальну рішучість це зробити. Російським окупантам вигідніше мати ядерну зброю, але не застосовувати її, а використовувати погрози її застосування для впливу на інші країни.

Проте не можна точно стверджувати, що шанси на використання Росією такої зброї дорівнюють нулю. Про це заявив американський генерал Бен Ходжес, повідомляє "РБК-Україна".

Він висловив переконання, що все більше людей усвідомлюють, що загрози країни-агресорки Росії щодо використання ядерної зброї – це тільки загрози.

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"Я не хочу сказати, що це нульові шанси, тому що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, і їх явно не турбує, скільки людей вони вбивають навіть своїх, але я не бачу для них переваги в тому, щоб використовувати ядерну зброю. І особливо якщо Росія сама не піддається прямому нападу з боку НАТО", – зазначив Ходжес.

За його словами, росіяни розуміють, що їхня ядерна зброя найефективніша, коли вони не застосовують її, а просто погрожують її використанням, тому що РФ бачить вагання США, Німеччини та деяких інших країн.

"Ми самі себе стримуємо, тому що ми стурбовані цією ескалацією. Здається, що ми нарешті починаємо це проходити. Ключовим буде, коли США та Німеччина обидва нарешті скажуть, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію. І тоді, коли ви маєте чітко визначений стратегічний результат, тоді ви можете мати набагато кращі, ефективніші політичні рішення", – сказав американський генерал.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

'Їм вигідно зовсім інше': генерал США сказав, чи використає РФ ядерну зброю
Які країни володіють ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

Ядерна загроза з боку Росії – останні новини

Раніше у The Wall Street Journal зазначали, що Байден боїться ядерних погроз РФ. У виданні зазначили, що після повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну понад два роки тому президент США Джо Байден досі боїться ядерного шантажу Кремля. На Заході побоюються надавати Україні озброєння, яке могло б суттєво змінити ситуацію на полі бою.

У Польщі оцінили загрозу ядерного удару з боку РФ по Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Глава Кремля Володимир Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї проти України. Якщо буде такий задум, йому треба переконати своїх генералів, яким доведеться зробити вибір: виконати наказ або позбутися Путіна. До того ж серйозним стримувальним фактором є позиція США, адже американці вже попередили росіян про наслідки подібних дій.

Нагадаємо, після заяв про французьку армію в Україні Макрон заговорив про "ядерку". Ядерна зброя могла би стримати Росію, вважає Макрон.

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