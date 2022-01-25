Макрон зібрався дзвонити Зеленському і Путіну через загрозу вторгнення РФ

Еммануель Макрон / УНІАН

Французький президент Еммануель Макрон запланував провести два сеанси телефонного зв'язку - спершу з президентом РФ Володимиром Путіним, а потім − з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляють журналісти посиланням на представників пресслужби Єлисейського палацу.

"Президент Республіки найближчими днями проведе розмову з президентом Путіним і президентом Зеленським", - кажуть чиновники.

Відзначається, що Макрон сповнився рішучості використовувати всі дипломатичні ресурси для того, щоб зберегти стабільність в Європі, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримати держави Європейського Союзу.

До слова, в переговорах, що відбулися напередодні, в понеділок, 24 січня, з президентом США і лідерами ЄС Макрон, як пише французька преса, всерйоз занепокоївся обстановкою на кордонах України, яку розпалила Росія. Президент Франції вважає, що Кремль потрібно як і раніше постійно попереджати про жорсткі наслідки такої ескалації. Для цього, підкреслив Макрон, ЄС слід координувати зусилля союзників і вести діалог з Москвою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

"З німецьким канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів. Геополітична ситуація в регіоні вимагає, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли і сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед в цих ключових напрямках", - сказав він.