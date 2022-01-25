УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Макрон зібрався дзвонити Зеленському і Путіну через загрозу вторгнення РФ

25 січня 2022, 09:30

Повідомляється, що президент Франції Макрон сповнився рішучості використовувати всі дипломатичні ресурси для того, щоб зберегти стабільність в Європі.

Макрон
Еммануель Макрон / УНІАН

Французький президент Еммануель Макрон запланував провести два сеанси телефонного зв'язку - спершу з президентом РФ Володимиром Путіним, а потім − з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляють журналісти посиланням на представників пресслужби Єлисейського палацу.

"Президент Республіки найближчими днями проведе розмову з президентом Путіним і президентом Зеленським", - кажуть чиновники.

Відзначається, що Макрон сповнився рішучості використовувати всі дипломатичні ресурси для того, щоб зберегти стабільність в Європі, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримати держави Європейського Союзу.

До слова, в переговорах, що відбулися напередодні, в понеділок, 24 січня, з президентом США і лідерами ЄС Макрон, як пише французька преса, всерйоз занепокоївся обстановкою на кордонах України, яку розпалила Росія. Президент Франції вважає, що Кремль потрібно як і раніше постійно попереджати про жорсткі наслідки такої ескалації. Для цього, підкреслив Макрон, ЄС слід координувати зусилля союзників і вести діалог з Москвою.

читайте також"Необхідні як ніколи": Макрон назвав мету прямих переговорів з Путіним

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

"З німецьким канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів. Геополітична ситуація в регіоні вимагає, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли і сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед в цих ключових напрямках", - сказав він.

viber
Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії Еммануель Макрон новини Франції
Зараз ви переглядаєте новину «Макрон зібрався дзвонити Зеленському і Путіну через загрозу вторгнення РФ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієтаЯк вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієта Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняГороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробування Українців попередили про різке подорожчання картопліУкраїнців попередили про різке подорожчання картоплі Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинкуЯк зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку Чи чекати повномасштабного наступу Росії на Україну: детальний розбірЧи чекати повномасштабного наступу Росії на Україну: детальний розбір
09:39

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в біду

09:31

Евакуація дипломатів: чи варто говорити про те, що Захід відвернувся від УкраїниПогляд

09:31

Ризик втрати посади і загроза замаху: астролог розповів, що чекає на Зеленського в найближчий рік

09:30

Макрон зібрався дзвонити Зеленському і Путіну через загрозу вторгнення РФ

09:23

Байден обматюкав журналіста в прямому ефіріВідео

Реклама
09:09

Загроза військового вторгнення Росії та війська США в Україні: у Штатах назвали план дійВідео

08:53

День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни

08:43

Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

08:29

Коронавірус в Україні 25 січня: за добу - понад 19 тисяч нових COVID-випадківВідео

08:22

Крок Росії щодо Донбасу - вихід з Мінських угод: Кулеба пояснив ситуацію з визнанням "ЛДНР"

08:00

Прогноз на півроку: якою буде погода в Києві навесні, влітку і восени 2022

07:06

Шансів вижити не було: у Луцьку дівчина загинула у ванній через мобілкуВідео

06:46

Чому Росії простіше знайти нового "Пушиліна", ніж призначити МураєваПогляд

06:33

США готові до нових контактів з Росією, але поступок у питаннях безпеки не буде - ДерждепВідео

06:08

До чого сняться миші: про що говорить такий сон

05:40

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

05:05

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

04:44

Ціни на бензин йдуть на рекорд: українців попередили про нову вартістьВідео

04:42

Анастасія Покрещук в одних мереживних трусиках показала гаряче тіло та вражаючі силіконові груди

04:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

Реклама
04:35

Про які небезпечні хвороби сигналізує біль в спині - відповідь вчених

04:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

03:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

03:33

Зваблива Надія Мейхер показала голі груди та пружні стегна в ліжку

02:55

Ексведуча Орел і Решка позувала топлес з вагітним животом

02:32

Названо найкориснішу гречкуВідео

02:19

Яка косметика повинна зберігатися в холодильнику: Топ-5 б'юті-засобів

02:16

"З днем студента " - привітання, прикольні картинки до свята

01:25

Вчені розповіли, чи є надійний спосіб побороти безсоння

01:08

В АТБ оцінили ризик зникнення продуктів з прилавків і попередили про нове зростання цінВідео

00:51

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

00:48

Віра Брежнєва показала рідкісні фото з чоловіком і донькою

00:42

Як пов'язані шпинат і нормалізація тиску - коментар дієтолога

00:00

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

24 січня, понеділок
23:58

Катували і хотіли вирізати язик: під Черніговом чоловіки вбили 22-річного хлопцяВідео

23:26

"Для мене табу": пластичний хірург розповів, коли не стане робити операцію

22:58

В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадівВідео

22:40

Евакуація громадян США з України не планується - Білий дімВідео

22:30

Сили тероборони в прикордонних областях України на випадок вторгнення сформовані на 70% - РезніковВідео

21:57

Головне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 роціВідео

Реклама
21:47

Паралізувало ноги: в Україні у дитини виявили поліомієлітВідео

21:22

Українці можуть витратити "ковідну" 1000 гривень на оплату комуналки - ЗеленськийВідео

21:13

Хто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинаціюВідео

21:12

Шмигаль розповів, як зміняться тарифи на газ до кінця опалювального сезонуВідео

20:37

Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюВідео

20:34

Як напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтолога

20:32

"Все під контролем": Зеленський звернувся до українців після РНБОВідео

20:31

Олександра Зарицька повторила легендарний образ Кім Кардашьян

20:11

Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії

20:09

Що буде з тілом, якщо регулярно їсти морську капусту - відповідь дієтолога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти