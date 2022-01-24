УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії

24 січня 2022, 20:11

Ситуація абсолютно контрольована, сказав Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Країна у нас одна і ми її точно нікому не збираємося віддавати - Данілов / УНІАН

Обстановка в Україні складна ще з 2014 року, проте сьогодні приводів для паніки, пов'язаної з можливим повномасштабним військовим вторгненням Росія, яка роздувається в суспільстві, немає. Ситуація абсолютно контрольована, а для вирішення питань з протидією агресії є українська армія. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в понеділок, 24 січня, він розповів про те, що в українців не повинно бути приводів для паніки. За його словами, ситуація з можливим військовим вторгненням Росії в Україну роздувається, і всім потрібно заспокоїтися.

читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій"Дуже багато парамілітарної белетристики... треба трохи знизити напруження ситуації...ситуація яка є, вона є цілком для нас зрозумілою. Немає жодних на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б просив, щоб ми всі були з вами в спокої", - сказав Данілов.

Також він зазначив, що обстановка складна ще з 2014 року, проте сьогодні ситуація під абсолютним контролем.

"Ситуація абсолютно контрольована", - каже Данілов.

Реклама

Крім того, він запевнив, що для вирішення питань безпеки держави в Україні є армія.читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення Росії

"Наші Збройні сили здатні дати відсіч у разі потреби. Кожна країна піклується про свою країну, коли відбуваються ті чи інші речі, ми повинні з вами аналізувати спокійно і виважено. Країна наша одна, ми її віддавати нікому не збираємося і перемога точно буде за нами", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше з посиланням на розвідку США заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" для того, щоб запустити сценарій повномасштабної військової операції проти України.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів України і вже стягнула до рубежів понад 127 000 своїх військових сил. В оборонному відомстві припустили, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і закликав не панікувати. Він нагадав, що ситуація залишається непростою ще з 2014 року. Ризик військового вторгнення з боку Росії не посилився, проте стало більше ажіотажу. Президент запевнив, що держава працює над мирним врегулюванням конфлікту. Однак має бути присутня і готовність до оборони своєї країни.

У Комітеті з питань безпеки Верховної Ради сказали, що у разі загострення російсько-українського конфлікту Україна мобілізує близько 300-400 тисяч резервістів з бойовим досвідом, які здатні швидко виконувати призначені завдання.

viber
РНБО новини Росії новини України Олексій Данілов
Зараз ви переглядаєте новину «Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в біду Наймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодняНаймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодня Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідиМолодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди Українкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавкаУкраїнкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавка Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята
21:13

Хто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинацію

20:37

Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюВідео

20:34

Як напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтолога

20:32

"Все під контролем": Зеленський звернувся до українців після РНБОВідео

20:31

Олександра Зарицька повторила легендарний образ Кім Кардашьян

Реклама
20:11

Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії

20:09

Що буде з тілом, якщо регулярно їсти морську капусту - відповідь дієтолога

19:59

Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - ЛяшкоВідео

19:53

Загроза війни з Росією, курс долара і тарифи: головні заяви за підсумками засідання РНБОВідео

19:37

В Одесі вчителька побила школяра і прогрозила йому вбивствомВідео

19:18

Як зараз виглядає і чим займається єдиний син Анастасії Заворотнюк -21-річний Майкл СтрюковВідео

19:17

Міжнародні авіакомпанії стали масово змінювати графік польотів до КиєваВідео

19:15

Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібВідео

18:41

Визнання Росією "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі розглянуть документ вже за місяць

18:37

Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожногоВідео

18:30

Рада ЄС різко звернулася до Росії і закликала до деескалації навколо УкраїниВідео

18:21

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

18:08

Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - ДжонсонВідео

18:07

Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуВідео

17:57

У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

Реклама
17:56

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

17:55

Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФВідео

17:54

Показала зад всьому світу: 155-кілограмова модель Тесс Холлідей повністю оголилася на знак протесту

17:43

Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшкиВідео

17:42

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочатьВідео

17:26

"Велике будівництво": Укравтодор оголосив тендер на реконструкцію об’їзної Житомира по трасі М-06

17:00

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

16:59

Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки спалили тіло 6-річної донькиВідео

16:57

Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФВідео

16:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

16:34

Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією планиВідео

16:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

16:15

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

16:13

Майкл Щур. Залізобетонний аргумент, чому вторгнення Росії не будеВідеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях у сексуальній мереживній білизні загіпнотизувала фанатів ідеальними вигинами

15:59

Лікувальні ванночки для ніг: перевірені способи, які знімуть втому

15:51

"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути УкраїнуВідео

15:48

Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомоВідео

15:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

15:26

Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

Реклама
15:15

Росія намагалася взяти Європу "на понт": чому посольства вивозять сім'ї дипломатів з УкраїниПогляд

15:05

Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від УкраїниВідео

14:57

Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктівВідео

14:48

У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

14:33

Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України

14:25

Людмила Янукович померла: у експрезидента-втікача відповіли на фейкВідео

14:22

Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФВідео

14:10

Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру

14:03

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

14:02

Дія у роботі: повернення товару в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим новости компании

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти