Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії

Країна у нас одна і ми її точно нікому не збираємося віддавати - Данілов / УНІАН

Обстановка в Україні складна ще з 2014 року, проте сьогодні приводів для паніки, пов'язаної з можливим повномасштабним військовим вторгненням Росія, яка роздувається в суспільстві, немає. Ситуація абсолютно контрольована, а для вирішення питань з протидією агресії є українська армія. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в понеділок, 24 січня, він розповів про те, що в українців не повинно бути приводів для паніки. За його словами, ситуація з можливим військовим вторгненням Росії в Україну роздувається, і всім потрібно заспокоїтися.

читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій"Дуже багато парамілітарної белетристики... треба трохи знизити напруження ситуації...ситуація яка є, вона є цілком для нас зрозумілою. Немає жодних на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б просив, щоб ми всі були з вами в спокої", - сказав Данілов.

Також він зазначив, що обстановка складна ще з 2014 року, проте сьогодні ситуація під абсолютним контролем.

"Ситуація абсолютно контрольована", - каже Данілов.

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Крім того, він запевнив, що для вирішення питань безпеки держави в Україні є армія.читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення Росії

"Наші Збройні сили здатні дати відсіч у разі потреби. Кожна країна піклується про свою країну, коли відбуваються ті чи інші речі, ми повинні з вами аналізувати спокійно і виважено. Країна наша одна, ми її віддавати нікому не збираємося і перемога точно буде за нами", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше з посиланням на розвідку США заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" для того, щоб запустити сценарій повномасштабної військової операції проти України.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів України і вже стягнула до рубежів понад 127 000 своїх військових сил. В оборонному відомстві припустили, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і закликав не панікувати. Він нагадав, що ситуація залишається непростою ще з 2014 року. Ризик військового вторгнення з боку Росії не посилився, проте стало більше ажіотажу. Президент запевнив, що держава працює над мирним врегулюванням конфлікту. Однак має бути присутня і готовність до оборони своєї країни.

У Комітеті з питань безпеки Верховної Ради сказали, що у разі загострення російсько-українського конфлікту Україна мобілізує близько 300-400 тисяч резервістів з бойовим досвідом, які здатні швидко виконувати призначені завдання.