Джонсон назал ситуацію в Україні "досить гнітючою", а війну з Росією неминучою

Джонсон впевнений у війні Росії з Україною / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у Росії є план "блискавичної війни на території України". Такий вислів він озвучив на підставі даних розвідки.

Як пише ВВС, Джонсон називає ситуацію "досить гнітючою", а війну - неминучою.

"Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що всі можуть побачити. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - заявив Джонсон.

За його словами, Британія "очолює створення пакету економічних санкцій" проти Росії і передає Україні оборонну зброю.

Також напередодні лідери США і Європи обговорили і погодили загальний план дій у разі вторгнення Росії в Україну. У відеоконференції також брав участь генеральний секретар НАТО.

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Британія заявила, що у разі вторгнення РФ в Україну, "союзники повинні прийняти швидкі відповіді, включаючи безпрецедентний пакет санкцій".

Також у Лондоні додали, що особливих загроз для британських дипломатів не було, проте половина із співробітників, що працюють у Києві, повернуться до Британії. Ці дії називають запобіжними заходами.

Тим часом, міністр закордонних справ Британії Ліз трас заявила, що посольство в Києві продовжує працювати, але "важливо, щоб ми були готові до будь-якої ситуації".

читайте такожВторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії-ДжонсонНагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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