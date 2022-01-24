Сили тероборони в прикордонних областях України на випадок вторгнення сформовані на 70% - Резніков

Олексій Резніков / УНІАН

У світлі інформації про вторгнення Росії в Україну сили територіальної оборони в прикордонних областях сформовані на 70%. Про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНІАН.

За його словами, на порядку денному було обговорення імплементації закону Про Національний опір, який набрав чинності 1 січня. На даний момент в Україні формується перша черга сил теробороні в умовах мирного часу. У зв'язку з цим , чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. Зокрема, 10 тисяч-сили тероборони і одна тисяча - сили спецоперацій.

"10 тисяч, які будуть військовослужбовцями ЗСУ, сьогодні формуються. Сьогодні сформовано командування сил тероборони, чотири регіональні управління,... відповідна кількість батальйонів. І у нас буде ще 25 бригад. На сьогодні всі прикордонні області, де є сили тероборони, які розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовані на 70%, що дозволяє їм забезпечувати і виконувати поставлені завдання", - заявив міністр.

Також він додав, що вже забезпечені боєприпаси і зброя для розгортання сил тероборони в режимі особливого періоду і проходить підготовка місць для розміщення і зберігання зброї і техніки.

"Все це поступово розгортається і буде в плановому режимі зроблено", - сказав Резніков.

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Головам облдержадміністрацій доручено в прискорений період відремонтувати вищевказані приміщення і підключити до зв'язку і мереж.

Крім того, у разі необхідності в маленьких населених пунктах за поданням командувача силами тероборони та рішенням Головнокомандувача ЗСУ розгортатимуться добровольчі формування, у складі яких буде місцеве населення з мисливською зброєю.

"На сьогодні ЗСУ готові до виконання завдань", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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