Білий дім скликає два секретні брифінги у світлі інформації про вторгнення Росії в Україну

Білий дім / Reuters

Адміністрація Білого дому запланувала на вівторок, 25 січня, два секретні брифінги. Головним і єдиним питанням порядку денного буде розгляд загрози вторгнення Росії в Україну.

У брифінгах візьмуть участь помічники керівників Палати Представників і Сенату, а також співробітники профільних комітетів, пише СNN.

Зазначається, що це пов'язано з приведенням у стан підвищеної бойової готовності 8 500 американських військовослужбовців. Їх у разі вторгнення планують перекинути в країни Східної Європи.

Крім того, ЗМІ пише, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер разом зі Спікером Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат.

Також є інформація, що Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів, який повинен відбутися наступного тижня.

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