Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - Міноборони

Україна очікує на вступу до Північноатлантичного альянсу через 1-2 роки після завершення війни з країною-окупантом Росією, сказав Володимир Гаврилов.

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Україна повинна отримати те, що потрібно Києву щодо вступу до НАТО, в певному форматі - Гаврилов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні, Україна очікує на затвердження механізму вступу до Північноатлантичного альянсу. Київ повинен чітко розуміти, що після завершення війни з агресором Росією євроатлантична інтеграція держави відбудеться протягом одного-двох років. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, він розповів про те, що в липні країни Альянсу "вийдуть на певний порядок вступу України, який буде зафіксовано". За словами заступника міністра, навряд чи виникнуть серйозні протиріччя щодо ухвалення рішення про подальшу євроатлантичну інтеграцію Києва.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі", - переконаний Гаврилов.

На думку заступника голови Міноборони, у Києві повинні чітко знати, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за 1-2 роки після закінчення війни з окупантом Росією.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко повинна розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", - підкреслив Володимир Гаврилов.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова вступити до НАТО, але чекає, коли Альянс буде готовий до ухвалення потрібного Києву рішення.

За словами українського глави держави, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що інтеграція України до Північноатлантичного альянсу не стане швидким процесом. У блоці, як і раніше, присутні розбіжності з даного питання. Втім, організація шукає компромісні рішення.

У The New York Times опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що Захід може розглянути можливість прийняття до НАТО частини територій України, як вже було в історії із Західною Німеччиною.

Передбачається, що такий сценарій може бути розглянутий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів Росії зі своїх територій.

Дивіться відео, в якому Зеленський заявив, що для України немає альтернативи вступу до НАТО:

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