Для України придумали альтернативу вступу до НАТО: ЗМІ оприлюднили деталі

Альтернативний варіант включає "плюси" як і для України, так і для її партнерів.

Що можуть запропонувати Україні замість вступу в НАТО

Союзники можуть запропонувати Україні альтернативу НАТО

Українська зброя може з'явитися в армії європейських країн

Україна може стати більш незалежною в оборонному питанні

Західні союзники вважають малоймовірним вступ України в НАТО, а тому підтримують альтернативну стратегію. Про це пише видання The Washington Post.

Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше відповідати на агресію зі сторони Росії.

Україна може забезпечувати зброєю армії США і Європи

Якщо запропонована союзниками стратегія спрацює, то українська промисловість в сфері оборони зможе допомогти забезпечити передовими безпілотниками та іншими військовими технологіями армії європейських держав та США.

Особливо важливо це буде для європейців, адже вони стали серйозніше сприймати загрозу з боку країни-агресорки Росії після сигналів з США про те, що члени НАТО не повинні надмірно покладатися на Штати у своєму захисті, та порушення безпілотників РФ повітряного простору Польщі.

Залежність від західних партнерів України може знизитись

Після реалізації задуму союзників, Україна може потроїти виробництво зброї і стати менш залежною від європейських держав і США у боротьбі проти Росії. Ймовірно, зі збільшенням виробництва Україна зможе і самостійно стримувати агресію РФ у майбутньому.

Що потрібно Україні для вступу в НАТО - думка експерта

Главред писав, що керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що Україні треба дочекатися зміни влади в США, зміни влади в Угорщині й у такий спосіб вийти на той рівень взаємодії, який дасть нам змогу ставити питання вступу в НАТО вже в практичній площині.

Вступ до НАТО

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними президента Володимира Зеленського, Україна отримає пакети військової допомоги від США, до яких будуть включені важливі ракети.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками по НАТО. Військова допомога Україні від США буде відправлена вже найближчим часом.

Також Україна отримає нові крилаті ракети у рамках проєкту ERAM, який передбачає створення доступних за вартістю авіаційних боєприпасів з дальністю понад 400 кілометрів. Планується випуск щонайменше тисячі таких снарядів щороку.

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

