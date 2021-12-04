УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зустріч Зеленського і Путіна стане проривом: Україна очікує на першу "величезну перемогу" над Росією

4 грудня 2021, 08:00

Навряд чи хто-небудь поставить підпис під домовленостями Зеленського та Путіна, які будуть розцінені як "зрадницькі", вважає Сергій Гармаш.

Зеленський Путін
Перемовини Зеленського та Путіна стануть визнанням Росії своєї ролі в конфлікті на Донбасі – Гармаш / Reuters

Прямі перемовини президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним означатимуть визнання Москвою себе у якості сторони конфлікту на Донбасі. Такий крок стане безумовною дипломатичною перемогою Києва і може запустити початок врегулювання російсько-українського конфлікту. Зеленського підтримує Захід, а будь-які домовленості, досягнуті з Путіним, розглядатимуться Верховною Радою та учасниками Мінського процесу. Тому "зради" не буде. Про це заявив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що в перемовинах Зеленського і Путіна є позитивні моменти. Якщо Кремль все ж таки погодиться на діалог, Москва фактично визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. Це вже серйозна дипломатична перемога Києва, яка може стати початком процесу врегулювання збройної конфронтації.читайте такожВелика війна з Україною призведе до краху режиму Путіна: у Зеленського зробили Росії попередження

"Я вважаю, що якщо Зеленський поїде на такі перемовини, він не буде один на один. У цьому випадку він заручиться підтримкою США, Німеччини, Франції, Великобританії, Канади, скажімо так. Він не представлятиме позицію просто України, це буде позиція тих, хто нас сьогодні підтримує. Це перше. Друге. Якщо такі перемовини відбудуться, то це вже автоматично означатиме, що Росія визнала себе стороною конфлікту, і це буде величезна дипломатична перемога і початок врегулювання конфлікту", - вважає Гармаш.

Крім того, реалізації будь-яких домовленостей Зеленського та Путіна не буде без Верховної Ради і розгляду документів в рамках Мінського процесу. У будь-якому випадку ніхто не поставить свій підпис під тими умовами, які можна буде розцінити як зрадницькі.

"Про що б не домовився Зеленський з Путіним, він буде пам'ятати, що він повернеться до Києва, і йому потрібно імплементувати, реалізовувати ці домовленості. А вони можуть бути формалізовані тільки у вигляді законів, у вигляді якихось актів. Закони у нас приймає Верховна Рада, а не Зеленський. У ТКГ не Зеленський підписуватиме документи, а люди конкретні. Або це буде Андрій Костін, який сьогодні виконує обов'язки голови української делегації в ТКГ, або Кравчук (Леонід Кравчук, голова української делегації в ТКГ). І вони розуміють, що їм жити в цій країні, і у них є своя політична відповідальність, історична роль. Навряд чи вони захочуть поставити свій підпис під якимись "зрадницькими" домовленостями Зеленського. Тому я не бачу нічого поганого, якщо такий діалог безпосередньо дійсно відбудеться",- підкреслив Сергій Гармаш.

Реклама

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що Україні потрібен діалог з Путіним щодо Донбасу

Перемовини щодо Донбасу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада зробив заяву про те, що він готовий стати посередником у перемовинах щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України. За його словами, Анкара змогла встановити контакти, як з Банковою, так і з Кремлем.

Російські ЗМІ написали про те, що Ердоган запропонував Україні і Росії провести саміт щодо Донбасу за участю Туреччини. Однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку ідею, підкресливши, що Москва не визнає себе учасником конфлікту на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна підтримує прагнення Туреччини стати посередником у перемовинах Зеленського і Путіна. На Банковій закликали Москву розглянути ініціативу Ердогана.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова повторила слова Пєскова і заявиоа, що Анкара могла б переконати Київ, мовляв, "відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу" і нібито почати виконувати Мінські угоди в процесі перемовин з представниками російських бойовиків "ЛДНР".

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін ТКГ новини України Сергій Гармаш
Зараз ви переглядаєте новину «Зустріч Зеленського і Путіна стане проривом: Україна очікує на першу "величезну перемогу" над Росією». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Принесе щастя і достаток у вашу родину: як змусити цвісти грошове дерево - простий спосібПринесе щастя і достаток у вашу родину: як змусити цвісти грошове дерево - простий спосіб До Потапа і популярності: Настя Каменських показала, як виглядала в бікіні в 18 роківДо Потапа і популярності: Настя Каменських показала, як виглядала в бікіні в 18 років Надія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонутиНадія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонути Слава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талієюСлава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талією Магнітні бурі у грудні 2021: графік, коли буде найважчеМагнітні бурі у грудні 2021: графік, коли буде найважче
09:25

Леся Нікітюк у білому бікіні похвалилася соковитими формами і стрункими ніжками

08:52

Все, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудняВідео

08:40

Прикмети на 4 грудня: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої БогородиціВідео

08:36

Гороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманВідео

08:33

Хитрий італієць з'явився на щеплення від коронавірусу з силіконовою рукою

Реклама
08:30

Секрети здібностей гуцульських мольфарів та передбачення про процвітання України: що покажуть у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

08:22

Коронавірус в Україні 4 грудня: кіклькість нових виявлених хворих за добу впала до 13,2 тисячіВідео

08:00

Зустріч Зеленського і Путіна стане проривом: Україна очікує на першу "величезну перемогу" над РосієюВідео

07:58

Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з ПутінимВідео

07:45

Народ подумки давно не тутПогляд

07:27

Кремль планує наступ на Україну за участю 175 тисяч військових - WPВідео

07:20

Принесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосіб

07:10

Танки Москви натраплять на ПТРК Javelin і ППО США: експерт пояснив крах військової атаки РФ на УкраїнуВідео

06:28

Путін наганяє паніку на Захід, щоб отримати реванш за Холодну війнуПогляд

06:01

Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіФото

05:28

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

05:14

Гола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тілом

05:12

Вдарить мороз, завалить снігом: українців попередили про атаку трьох циклонівВідео

04:52

Простіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттям

04:22

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

Реклама
04:19

ТОП-10 найпопулярніших акторів та актрис у 2021 році

04:03

Лайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, якими користувалися радянські господині

03:56

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниВідео

03:32

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

03:17

Введення в храм Пресвятої Богородиці - душевні привітання і чудові листівки до свята

02:54

Шириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах уже виявили штам "Омікрон"Відео

02:35

Кров, "надрукована" на 3D-принтері: як розробка ірландських вчених змінить уявлення про рани

02:16

Популярність, покупка квартири і кар'єрний зліт: Таро прогноз для Овнів на 2022 рікВідео

01:50

Які продукти не можна їсти при хворобах серця - коментар дієтолога

01:28

Київстар змінює тарифи: коли чекати подорожчання і на скільки

01:02

Вчені пояснили, який продукт допоможе "прибрати" живіт

00:02

Вчені пояснили, чи корисно їздити на велосипеді

03 грудня, п'ятниця
23:59

Інфекціоніст розповіла, чому українці бояться щеплення від коронавірусуВідео

23:29

Ціни на українських АЗС рекордно впалиВідео

23:12

США не відступить від Росії: у Білому домі заявили, що питання про Україну обговорять насампередВідео

22:46

Ціна на огірки в Україні злетіла до 50 грн/кг: українців попередили про новий удар по кишеняхВідео

22:25

Жінка залишилася одна: у ДТП на Львівщині загинули батько та 12-річна донька, мати у важкому станіВідео

21:50

Які варіанти сніданків найкращі для схуднення - відповідь дієтолога

21:37

"Голодна туса: наслідки": іменинника Заліско госпіталізувалиВідео

21:16

"У ворога нуль шансів на перемогу": Данілов пригрозив РФ ударом у разі вторгнення в УкраїнуВідео

Реклама
21:04

Google назвав Софію Київську "штабом Талібану"

20:36

Ціни зростуть на 15%: експерти розповіли, які продукти в Україні краще купувати негайно

20:25

Як кава впливає на зір людини - відповідь вчених

20:21

На Хмельниччині водій побив пішоходів, яких ледь не збив на "зебрі", і зажадав 100 доларівВідео

20:10

Контрудар ЗСУ з Bayraktar на Донбасі: Путін у діалозі з Ердоганом вибухнув вимогами до КиєваВідео

20:05

"З ножем у горла вимагав інтиму": на Одещині виправдали жінку, яка вбила нападника

20:03

Беззмінна ведуча ТСН заворожила фанатів ідеальними формами в бікіні

20:03

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

19:55

У школі під Києвом 8 учениць отруїлися антисептиком, який знайшли на сміттєзвалищіВідео

19:39

Путіну буде важко йти проти України: Байден готується протистояти російській агресіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти