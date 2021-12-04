Зустріч Зеленського і Путіна стане проривом: Україна очікує на першу "величезну перемогу" над Росією

Перемовини Зеленського та Путіна стануть визнанням Росії своєї ролі в конфлікті на Донбасі – Гармаш / Reuters

Прямі перемовини президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним означатимуть визнання Москвою себе у якості сторони конфлікту на Донбасі. Такий крок стане безумовною дипломатичною перемогою Києва і може запустити початок врегулювання російсько-українського конфлікту. Зеленського підтримує Захід, а будь-які домовленості, досягнуті з Путіним, розглядатимуться Верховною Радою та учасниками Мінського процесу. Тому "зради" не буде. Про це заявив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що в перемовинах Зеленського і Путіна є позитивні моменти. Якщо Кремль все ж таки погодиться на діалог, Москва фактично визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. Це вже серйозна дипломатична перемога Києва, яка може стати початком процесу врегулювання збройної конфронтації.читайте такожВелика війна з Україною призведе до краху режиму Путіна: у Зеленського зробили Росії попередження

"Я вважаю, що якщо Зеленський поїде на такі перемовини, він не буде один на один. У цьому випадку він заручиться підтримкою США, Німеччини, Франції, Великобританії, Канади, скажімо так. Він не представлятиме позицію просто України, це буде позиція тих, хто нас сьогодні підтримує. Це перше. Друге. Якщо такі перемовини відбудуться, то це вже автоматично означатиме, що Росія визнала себе стороною конфлікту, і це буде величезна дипломатична перемога і початок врегулювання конфлікту", - вважає Гармаш.

Крім того, реалізації будь-яких домовленостей Зеленського та Путіна не буде без Верховної Ради і розгляду документів в рамках Мінського процесу. У будь-якому випадку ніхто не поставить свій підпис під тими умовами, які можна буде розцінити як зрадницькі.

"Про що б не домовився Зеленський з Путіним, він буде пам'ятати, що він повернеться до Києва, і йому потрібно імплементувати, реалізовувати ці домовленості. А вони можуть бути формалізовані тільки у вигляді законів, у вигляді якихось актів. Закони у нас приймає Верховна Рада, а не Зеленський. У ТКГ не Зеленський підписуватиме документи, а люди конкретні. Або це буде Андрій Костін, який сьогодні виконує обов'язки голови української делегації в ТКГ, або Кравчук (Леонід Кравчук, голова української делегації в ТКГ). І вони розуміють, що їм жити в цій країні, і у них є своя політична відповідальність, історична роль. Навряд чи вони захочуть поставити свій підпис під якимись "зрадницькими" домовленостями Зеленського. Тому я не бачу нічого поганого, якщо такий діалог безпосередньо дійсно відбудеться",- підкреслив Сергій Гармаш.

Реклама

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що Україні потрібен діалог з Путіним щодо Донбасу

Перемовини щодо Донбасу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада зробив заяву про те, що він готовий стати посередником у перемовинах щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України. За його словами, Анкара змогла встановити контакти, як з Банковою, так і з Кремлем.

Російські ЗМІ написали про те, що Ердоган запропонував Україні і Росії провести саміт щодо Донбасу за участю Туреччини. Однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку ідею, підкресливши, що Москва не визнає себе учасником конфлікту на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна підтримує прагнення Туреччини стати посередником у перемовинах Зеленського і Путіна. На Банковій закликали Москву розглянути ініціативу Ердогана.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова повторила слова Пєскова і заявиоа, що Анкара могла б переконати Київ, мовляв, "відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу" і нібито почати виконувати Мінські угоди в процесі перемовин з представниками російських бойовиків "ЛДНР".

Главред рекомендує: