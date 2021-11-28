"Будемо бити у відповідь": Кулеба назвав умову атаки ЗСУ Bayraktar на Донбасі

ЗСУ застосували Bayraktar на Донбасі / armyinform.com.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував використання бойового розвідувально-ударного комплексу Bayraktar українськими військовими в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Як заявив він в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, удар ЗСУ БПЛА на Донбасі був виправданим, оскільки безпілотник застосовувався для припинення порушення Мінських домовленостей, здійснених російськими військами на Донбасі.

"Російська сторона залучила важку артилерію, 120-мм гаубицю на лінію розмежування, обстрілювала з неї українські позиції, убивши одного українського солдата, поранивши ще одного і пошкодивши цивільну інфраструктуру. Саме це - явне порушення Мінських домовленостей", - заявив Кулеба.

Відповідаючи на репліку журналіста видання за заявою представника МЗС ФРН про те, що тільки Місія ОБСЄ може використовувати дрони на лінії зіткнення на Донбасі, Кулеба зазначив, що Україна "вже висловила незгоду з логікою цієї заяви".

"Перш за все тому, що вона повністю ігнорує справжню причину, чому ми повинні захищати себе. Гаубиця - це важка артилерійська система, заборонена "Мінськом". Наш дрон не перетинав лінію розмежування, проте потрапив до гаубиці. І по-друге, коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокої стурбованості", - підкреслив глава МЗС України. Реклама

Він додав, що перед використанням Bayraktar українські військові чітко виконали всі процедури ОБСЄ і використовували всі узгоджені механізми деескалації, виконали всі вимоги.

читайте такожДонбас перетворять на полігон: експерт спрогнозував відповідь РФ на удари Bayraktar"Тобто не порушували жодних домовленостей. Але коли на нас нападають і вбивають, ми будемо бити у відповідь, тому що це наша країна, і ми будемо її захищати", - зазначив Кулеба.

Міністр також заявив, що Україна не допустить "кривавого сафарі для росіян" на Донбасі.

"Не буде кривавого сафарі, коли росіяни можуть порушувати Мінські домовленості, як їм заманеться, вбивати і знищувати все, що хочуть, щоб потім всі починали волати, коли ми це примусово припиняємо", - підкреслив глава МЗС.

Раніше в штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

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