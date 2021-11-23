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Росія не нападе на Україну в обмін на "здачу" Донбасу: у Путіна вибухнули ультиматумом Києву

23 листопада 2021, 14:25

У Кремлі заявили, що рівень напруженості зростає, мовляв, через відсутність реалізації Мінських угод.

Пісок
Краща гарантія безпеки для України - реалізація "Мінська", - Пєсков / Reuters

Україна нібито може отримати гарантії про ненапад Росії у тому випадку, якщо будуть реалізовані Мінські угоди щодо Донбасу. Без прогресу в досягненні домовленостей загальний рівень напруженості тільки зростатиме. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, Москва, мовляв, бачить кращі гарантії безпеки для України від Росії в реалізації Мінських угод. Відсутність прогресу в домовленостях призводить до того, що рівень напруженості зростає.читайте такожВихід РФ з "Мінська" і контрудар Заходу: Україна заявила про тотальну брехню Москви щодо Донбасу

"Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація Мінських домовленостей. Тому що відсутність прогресу в реалізації Мінських домовленостей, звичайно ж, є суттєвим подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому у Європі. Це очевидний факт", - додав Пєсков і підкреслив, що такі питання повинні обговорювати "всі сторони" конфлікту.

Нагадаємо, Москва наполягає на виконанні Мінських угод за російським сценарієм, який передбачає контроль російсько-терористичними військами над захопленою ділянкою кордону на Донбасі до завершення місцевих виборів. Росіяни готові віддати кордон тільки за підсумками виборів.

Фактично Росія наполягає на тому, щоб вибори на окупованому Донбасі були проведені в умовах російської окупації. Україна не згодна з таким сценарієм і вважає, що подібний крок стане "здачею" Донбасу Росії. Київ вимагає, щоб Росія і бойовики "ЛДНР" передали контроль над кордоном перед тим, як будуть проведені вибори.

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Новий ультиматум Росії Україні щодо Донбасу

Президент РФ Володимир Путін 15 листопада підписав указ, згідно з яким він доручив російському уряду в місячний термін узаконити торгівлю Москви з окупованим Донбасом. Росія визнає сертифікати товарів і послуг, які вироблені під егідою окупаційних російських адміністрацій "ДНР" і "ЛНР".

Указом передбачено забезпечення таким товарам доступу до державних закупівель. Продукція прирівнюватиметься до російської. Квоти на переміщення товарів через "кордон" ОРДЛО з Росією повинні прибрати.читайте також"Військова операція" на Донбасі - "червоні лінії" для Кремля: у Путіна вибухнули погрозою Україні

Указ Путіна діятиме до повного врегулювання російсько-української збройної конфронтації на Донбасі в рамках Мінських угод.

Радник керівника Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що такий крок Путіна є порушенням домовленостей в рамках Мінського процесу і нормандського формату. Це новий етап гібридної війни проти України і Заходу.

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