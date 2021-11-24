"В Україні може спалахнути": у Путіна лякають загостренням на Донбасі і втечею мільйонів українців

Радбез РФ добре поінформований про ситуацію щодо України - Пєсков / УНІАН

Москва продовжує лякати Україну загостренням російсько-українського конфлікту на Донбасі. У Кремлі згодні із заявою секретаря Радбезу РФ про те, що в Україні нібито "в будь-який момент може сплахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях".

Як повідомляє РИА Новости, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков каже, що Патрушев володіє вагомою інформацією і висловлює позицію, яка, мовляв, є "аргументованою".

"Це точка зору керівника Радбезу, який володіє дуже широким комплексом інформації, органу, який займається аналізом цієї інформації і моделюванням різних сценаріїв розвитку. Ось він висловлює свою точку зору, яка явно не є точкою зору, яка ані на що не спирається. Це аргументована точка зору", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Новий ультиматум Росії Україні щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін 15 листопада підписав указ, який передбачає визнання Москвою товарів з окупованих районів Донецької та Луганської областей, що вироблені під егідою незаконних російських адміністрацій "ДНР" і "ЛНР".

Указ передбачає забезпечення таким товарам доступу до російських державних закупівель. Продукцію прирівняють до товарів РФ. Квоти на переміщення продукції через так званий "кордон ОРДЛО" з Росією також повинні прибрати.

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Документ діятиме допоки, доки російсько-український військовий конфлікт на Донбасі не буде врегульовано в рамках Мінських угод.

У Офісі президента України заявили, що рішення Путіна щодо Донбасу порушує домовленості в мінському процесі і нормандському форматі. За словами радника керівника ОП Олексія Арестовича, це ще один крок Росії у фарватері гібридної війни проти Києва і Заходу.

В Євросоюзі закликали Кремль скасувати законодавчий акт Путіна щодо Донбасу. Брюссель акцентував увагу на тому, що указ діє в порушення Мінських угод і спрямований на відрив ОРДЛО від України.