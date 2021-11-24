Указ Путіна щодо Донбасу - спроба відірвати регіон від України: в ЄС зробили заяву на адресу Москви

Росія перешкоджає поверненню окупованого Донбасу в Україну - Євросоюз / Reuters

Європейський Союз шкодує про підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу, на підставі якого російська держава відкриває доступ на свій ринок товарам "ЛДНР" з окупованого Донбасу. Брюссель закликає скасувати таке рішення, яке веде до загострення конфлікту, порушує територіальну цілісність і суверенітет України, відриває ОРДЛО від Києва та порушує Мінські домовленості.

Про це йдеться у заяві представництва зовнішньополітичної служби ЄС, яке опубліковано в середу, 24 листопада. Підписаний Путіним указ розглядається як спроба Росії відокремити ОРДЛО від України. Такі дії суперечать Мінським угодам.читайте такожРосія не нападе на Україну в обмін на "здачу" Донбасу: у Путіна вибухнули ультиматумом Києву

"Європейський союз висловлює жаль щодо підписаного президентом Путіним 15 листопада російського указу про спрощені правила торгівлі, що дозволяють заходи доступу для збільшення доступу товарів на тимчасово непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України і з них. Указ спрямовано на подальше відділення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька і Луганська від України, що суперечить цілям Мінських угод", - зазначено у заяві.

Також в Євросоюзі вважають, що подібний крок Москви порушує територіальну цілісність України і перешкоджає процесу, спрямованому на повернення окремих районів Донецької та Луганської областей під політичний контроль Києва.

"Такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі щодо митного контролю. Вони можуть посилити напруженість і продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції", - зазначили в Європейській службі.

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Європа закликає Росію скасувати рішення щодо товарів з "ЛДНР", а також припинити вживати заходів, спрямованих на подальше загострення збройного конфлікту на Донбасі.читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонніх заходів, які тільки провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський Союз продовжить проводити політику невизнання в цьому відношенні", - підкреслюється в повідомленні.

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Визнання Росією товарів "ЛДНР" з окупованого Донбасу

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ, згідно з яким уряд повинен в 30-денний термін забезпечити відкриття ринків РФ для товарів, які вироблені на захопленому Донбасі під егідою окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР".

Указ передбачає прирівнювання таких товарів до російських і відкриває їм доступ до державних закупівель. Квоти на переміщення продукції через "кордон" ОРДЛО з Росією також повинні прибрати.

Рішення діятиме допоки, доки не будуть реалізовані заходи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що подібний крок Путіна – це порушення домовленостей в мінському процесі і нормандському форматі. Росія, таким чином, почала новий етап гібридної війни проти України і Заходу.