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Можливе вторгнення Росії: Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам"

6 лютого 2022, 18:09

Очільник МЗС України нагадав, що Україна має потужну армію і готова до будь-якого розвитку подій.

Кулеба
Кулеба закликав не панікувати / УНІАН

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію західних журналістів про різні сценарії вторгнення Російської Федерації на територію України.

У своєму Twitter-акаунті міністр закликав не вірити апокаліптичним прогнозам різних видань.

За словами міністра, Україна має потужну армію і готова до будь-якого розвитку сценарію в разі можливого вторгнення агресора на територію нашої країни.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку і віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", - заявив Кулеба.

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Інформація ЗМІ про підготовку Росії до вторгнення в Україну

Як повідомляв Главред, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ у Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії.

Угруповання російських військ біля кордонів України, в тому числі в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає з зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових. Як йдеться в повідомленні компанії, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності і готовності".

Також Главред писав про те, що американські ЗМІ повідомляли про те, що якщо трапиться повномасштабне військове вторгнення РФ на територію України, Київ може впасти за 72 години. Можуть загинути 15 тисяч українських військовослужбовців і 4 тисячі російських військових. У Конгресі США стурбовані тим, що адміністрація президента Джо Байдена відреагувала не так швидко і не надала українській державі зенітні і реактивні системи залпового вогню, які захистили б країну від військової інтервенції Росії.

Журналісти Fox News стверджують, що численні джерела в Конгресі повідомили їм інформацію, згідно з якою голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі в ході закритих брифінгів 2 і 3 лютого сказав парламентарям про те, що Київ може впасти протягом 72 годин, якщо трапиться повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув низкою погроз на адресу України. Він назвав нібито безвольним президента Володимира Зеленського, зробив прогноз про, мовляв, підключення Києва до Союзної держави і не виключає ядерного удару по Україні. Якщо Україна, мовляв, піде на силовий сценарій щодо звільнення Донбасу, то Мінськ разом з Москвою "у відповідь" застосують військову силу.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новому сценарії Росії щодо військової інтервенції в Україну.

Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого й не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що в Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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