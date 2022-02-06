Якщо Росія нападе на Україну, Київ можуть захопити за 72 години - американські ЗМІ

Росія може захопити Київ за 2 або 3 дні - американська преса / Reuters

Якщо відбудеться повномасштабне військове вторгнення РФ на територію України, Київ можуть захопити за 72 години. Можуть загинути 15 тисяч українських військовослужбовців і 4 тисячі російських військових. У Конгресі США стурбовані тим, що адміністрація президента Джо Байдена відреагувала не так швидко і не надала українській державі зенітні і реактивні системи залпового вогню, які захистили б країну від військової інтервенції Росії.

Журналісти Fox News стверджують, що численні джерела в Конгресі повідомили їм інформацію, згідно з якою голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час закритих брифінгів 2 і 3 лютого сказав парламентарям про те, що Київ можуть захопити протягом 72 годин, якщо відбудеться повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

читайте такожВійськове вторгнення в Україну призведе до великої війни у Європі: Зеленський звернувся до РосіїЗа даними преси, декілька законодавців стурбовані тим, що адміністрація Джо Байдена не так швидко відреагувала на ситуацію і не надала Києву значну військову допомогу, яка забезпечила б захист України від російської військової інтервенції. Йдеться про постачання зенітних і реактивних систем залпового вогню.

Представники Білого дому, у відповідь на ці побоювання, сказали, що значні постачання могли бути використані в якості приводу для військового вторгнення Росії на територію України.

Крім того, вказується, що США проводять роботу над підготовкою до серйозної міграційної кризи, пов'язаної з можливою появою біженців і мігрантів. У ЄС також ведуться дискусії про житло і потоки мігрантів через припущення про можливу появу біженців з України у Європі.

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Дивіться відео ТСН - у США оприлюднили можливий сценарій нападу Росії на Україну

"Росія може захопити Київ за два дні"

Американське видання The Washington post з посиланням на джерела в розвідці США пише, що Росія наближається до завершення підготовки з військового вторгнення в Україну. Згідно з їхніми даними, Київ може бути захоплений за 2 дні, а країну в такому випадку може залишити до 5 мільйонів людей.

Журналісти, посилаючись на оновлені оцінки військових і розвідку Штатів, пишуть, що якщо РФ нападе на Україну, ситуація може призвести до загибелі до 50 тисяч українців.

Побоювання експертів зростають на тлі того, що Москва продовжує концентрацію військ біля кордонів України і у Білорусі. Причиною можливого військового вторгнення називають невдоволення російської держави прагненням України вступити до Північноатлантичного альянсу.читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати

Президент РФ Володимир Путін нібито думає про те, з якого напрямку Москва піде на військове вторгнення в Україну – з окупованого Криму або з захоплених районів Донбасу.

Нагадаємо, раніше інформагентство Reuters з посиланням на чиновників з США опублікувало матеріал про те, що Росія може піти в атаку на Україну після 15 лютого. Готовність російських військ до військової інтервенції на територію української держави оцінили в 70%. Німецькі журналісти підкреслили, що Київ може бути захоплено протягом декількох днів. Повномасштабний військовий наступ може призвести до великих жертв серед військових України та цивільного населення.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новий сценарій Росії щодо військової інтервенції в Україну.

Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави та на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що у Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.