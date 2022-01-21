Можливий напад Росії: країни Балтії поставлять Україні зброю

Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin / ФОТО: US ARMY

У зв'язку з можливою агресією Росії, Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin, йдеться в повідомленнях, розміщених на сайтах міністерств оборони балтійських держав, повідомляє Європейська правда.

Відомо, що країни Балтії вирішили відповісти на потреби України та надати їй додаткову оборонну допомогу з урахуванням посиленого військового тиску Росії на Україну та її кордони.

"Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України", - йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що ця допомога надається після дозволу уряду США передати третій стороні обладнання американського виробництва.

"Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної і безвідповідальної поведінки", - йдеться в заяві.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі строки".

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що" невелике вторгнення " (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

20 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою до країни американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста-у Сполучених Штатів немає ніяких договірних зобов'язань перед Україною.

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

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