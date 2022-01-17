Німеччина пригрозила РФ заходами проти "Північного потоку-2" у разі загострення агресії

Німеччина пригрозила РФ заходами проти ПП2 / Reuters

У разі широкомасштабної агресії Росії проти України можуть бути введені заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Відповідну заяву зробила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільного брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.

Бербок нагадала, що поки що процес сертифікації газопроводу зупинений.

"Ми з огляду на цей проєкт маємо геополітичні нюанси. Ми підтримуємо позицію Вашингтона, що якщо ескалація з боку Російської Федерації продовжуватиметься, то будемо застосовувати відповідні заходи", – наголосила очільниця МЗС Німеччини.

Міністр наголосила, що підтримує територіальну цілісність України і питання суверенітету незалежної держави для неї "не є питанням для обговорення".

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"Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія – це єдиний придатний шлях, щоб розрядити напружену ситуацію", – наголосила Бербок.

У той же час вона додала, що Німеччина не говоритиме про Україну без України, і всі свої кроки тісно погоджуватиме з НАТО й Українською державою.

Раніше повідомлялося, що Сенат США не підтримав законопроєкт республіканця Теда Круза про санкції проти Північного потоку-2. Для його затвердження не вдалося набрати необхідних 60 голосів під час засідання Сенату.

Нагадаємо, раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проєкту німецькому законодавству.

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