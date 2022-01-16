Загроза "кривавої війни": Кулеба вимагає від РФ доказів відсутності планів агресії

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговори Заходу з РФ в контексті ситуації навколо України.

В інтерв'ю Bild він пояснив, що в ході минулих переговорів Росії з США і НАТО Захід показав російській стороні, що він твердо стоїть на боці України.

"Росії не вдалося розділити Захід, розмовляючи з США через голови України і Європи", - сказав Кулеба.

За його словами, "нелегітимні російські ультиматуми у відносинах НАТО з Україною були справедливо відхилені".

При цьому міністр підкреслив, що "зараз важливо, що буде відбуватися далі", і висловив переконання, що російська сторона повинна довести відсутність планів подальших військових дій.

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"Я впевнений, що Росія повинна продовжити переговори. Росіяни стверджують, що не планують ніякі нові військові дії. Якщо вони хочуть довести серйозність своїх слів, вони повинні продовжити діалог в усталених форматах", - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

На питання, чи стала ситуація безпечнішою для України за підсумками минулого тижня дипломатії, він зазначив, що "ситуація стала б менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити захід або змусити Україну і союзників порушити свої фундаментальні принципи, але Росії не вдалося цього домогтися".

Кулеба також заявив про очікування співпраці з новим федеральним урядом Німеччини під керівництвом Олафа Шольца.

Він сказав: "Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною і нашими партнерами і союзниками візьме жорсткий курс на протидію російським загрозам і спробам залякування".

"Ніякі бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли мова йде про протидію зростаючій агресивності Росії і запобігання нової масштабної кризи європейської безпеки", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

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Раніше Кулеба заявив про те, що причиною прагнення України в НАТО є агресія РФ.

Він зазначив, що Росія протягом десятиліть створювала конфліктний пояс уздовж своїх кордонів і в різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.

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