МЗС про агресію Росії: українці перемагають, коли "тримають голову холодною"

Українці перемагають, коли тримають голову холодною / УНІАН

Українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо "триматимуть голову холодною".

Ситуація на кордонах залишається під контролем, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою МЗС Канади Мелані Жолі.

За його словами, візит канадського міністра відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.

"Наша сьогоднішня розмова підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим", - зазначив міністр.

Він також висловив подяку за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну "невідворотно і неминуче". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна і Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

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