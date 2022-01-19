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Вторгнення Росії в Україну може початися в дуже короткі терміни - Блінкен

19 січня 2022, 12:36
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Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив надію, що Росія все ж таки зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Києві 19 січня / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому він сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Про це держсекретар США заявив у середу, 19 січня, виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, передає Reuters.

Блінкен висловив надію, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху, коли він зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

При цьому держсекретар США попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад в найкоротші терміни.

"Як ви всі дуже-дуже добре знаєте, останні кілька місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", - сказав Блінкен.

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За його словами, нарощування російської присутності відбувалося "без провокацій та причин".

"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил в дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість також в дуже короткі терміни зробити подальші агресивні дії проти України", — сказав головний американський дипломат.

Блінкен додав, що дії Росії привернули увагу Вашингтона, а також його союзників в Європі та за її межами.

Як відомо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а потім відправиться до Берліна для переговорів з союзниками. Потім держсекретар США поїде до Женеви на зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Тим часом Росія зосередила десятки тисяч своїх військовослужбовців біля кордонів України. Як побоюються Київ та його союзники, це може бути підготовкою до нового військового наступу на Україну. Також Росія ввела в Білорусь додаткові війська напередодні спільних навчань, які, за словами Мінська, заплановані на наступний місяць.

Москва, у свою чергу, заперечує плани нападу, але наполягає на гарантіях безпеки, зокрема і блокуванні вступу України в НАТО.

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Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила виділення Україні додаткових 200 мільйонів доларів в якості оборонної допомоги в галузі безпеки та в минулому році надала більше такої допомоги, ніж будь-коли з моменту анексії Росією Криму в України в 2014 році.

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