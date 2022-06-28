"Війну можна закінчити за добу": у Кремлі озвучили Україні цинічні умови

У Кремлі озвучили Україні цинічні умови / скріншот

У Кремлі заговорило про закінчення війни проти України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков озвучив нахабні умови.

Він заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю і капітулює, пише російське пропагандистське видання "РИА Новости"

"Українська сторона може все припинити до кінця доби, потрібен наказ "націоналістичним" підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта - це вже роздуми глави Української держави", - заявив Пєсков.

Раніше прес-секретар Путіна заявляв, що Росія вже змогла "досягти певних результатів" у війні в Україні, "спеціальна військова операція" триватиме, поки РФ"не виконає всіх своїх цілей". Він цинічно стверджує, що Росія займається в Україні нібито лише "захистом людей в Донецькій і Луганській областей".

читайте такожКоли почнеться нова поворотна точка у війні: прогноз для УкраїниТакож повідомлялося, що глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в суботу, 25 червня, зробив заяву про те, що вже у серпні у війні Росії проти України може початися переломний момент. За його словами, активна фаза бойових дій, можливо, завершиться до кінця року. Україна ставить перед собою завдання повернення до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

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