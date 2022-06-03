Росія "досягла певних результатів" в Україні: Пєсков про те, скільки триватиме спецоперація

РФ "домоглася певних результатів" у війні з Україною / Макс Левін, УНІАН

Росія вже змогла "досягти певних результатів" у війні в Україні. "Спеціальна військова операція" триватиме, поки РФ "не виконає всіх своїх цілей". Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Він цинічно стверджує, що Росія займається в Україні нібито лише "захистом людей в Донецькій і Луганській областях".

"Досягнуто певних результатів: від пронацистськи налаштованих Збройних сил України, а також безпосередньо від націоналістичних елементів звільнено багато населених пунктів, забезпечено можливість людям приступити до налагодження мирного життя. Ця робота триватиме до того моменту, коли всі цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті", - сказав Дмитро Пєсков.

Він заявив, що однією з головних цілей РФ є "захист людей в народних республіках", таким чином російські військові "застосовують заходи для забезпечення захисту громадян".

читайте також"Спецоперація провалилася": Гіркін плачеться, що над армією РФ сміються в Україні

Війна в Україні

Нагадаємо, радник керівникаОофісу президента Олексій Арестович назвав ситуацію на фронті "ахової" для України. Наші військові поки не можуть наносити удари в тил ворога, так як не мають далекобійних засобів. Арестович зазначив, що зараз захід проходить перевірку на адекватність.

Також він заявив, що Росія виграє за темпами у війні - вони накопичили резерви раніше, ніж Україна. У зв'язку з цим стає можливим повернення російської армії на північ країни і посилення тиску на лінії Херсон - Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який заявив про необхідність віддати шматок територій для РФ в обмін на мир.

Генсекретар НАТО заявив, що РФ і Україна перейшли "у війну на виснаження" і тепер ніхто не може спрогнозувати, коли вона і як закінчиться. Він додав, що Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку Україні і одночасно запобігання ескалації війни.Інші новини: