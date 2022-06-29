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Чи можливе захоплення Києва та Дніпра армією РФ: військовий експерт оцінив ризики

29 червня 2022, 01:37

Щоб окупувати Київ, путінським солдатам потрібно спочатку його взяти. До оборони столиці готувалися дуже добре. Окупанти не змогли втримати навіть околиці.

захоплення Києва окупантами
Юрій Касьянов оцінив ризик захоплення Києва окупантами / Фото УНІАН

Києву не загрожує окупація не лише в найближчій, але і в більш віддаленій перспективі. Щоби захопити столицю України, ворогу потрібно мати армію в три-чотири рази більшу, ніж ту, яка у нього є на сьогодні. Про це заявив гендиректор компанії A. Drones, військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов.

За його словами, щоб окупувати Київ, ворогу треба спочатку його взяти.

"Але ви бачите, скільки часу у противника пішло на те, щоби взяти хоча б Сєвєродонецьк. Це зовсім не просто. Якщо Маріуполь опинився в оточенні фактично з третього дня війни, то до оборони Києва підготувалися дуже добре", - сказав Касьянов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Щоби захопити Київ, ворогу потрібно мати армію в 3-4 рази більшу, ніж ту, яка є на сьогодні. Передусім, для цього потрібно утримати під контролем околиці Києва. Але, як ми бачили, 40-тисячна армія противника під Києвом виявилася просто небоєздатною, розтягнутою, розкиданою. Комунікації ворога обстрілюються, партизани працюють", - пояснив військовий експерт.

Касьянов вважає, що потрібно мати мільйони людей, щоб окупувати Україну. При цьому Дніпро і Київ взяти фізично неможливо.

"Тому що ми вже мобілізувалися, підготувалися. У противника немає тих мільйонів солдатів, щоби зайняти кожне село. А без цього неможливо тримати територію під контролем. Щоби контролювати дороги, залізничні колії, мости і так далі – це вимагає величезного напруження сил ворога (...) Для того, щоби окупувати хоча б лівобережну Україну, противнику треба мати щонайменше півтора мільйона солдатів. Їх немає", - сказав військовий.

Як повідомляв Главред, політичний і економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що Кремль навряд чи зважиться на другу спробу захопити столицю України Київ, а також Харків.

Нагадаємо, радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран Збройних сил США Ден Райс заявив, що битва під Києвом увійде до підручників з військової історії, адже українським захисникам вдалося подолати силу, яка їх значно перевершувала. Райс вважає, що переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва - в Мощуні та Ірпені.

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