Чи можливе захоплення Києва та Дніпра армією РФ: військовий експерт оцінив ризики

Юрій Касьянов оцінив ризик захоплення Києва окупантами / Фото УНІАН

Києву не загрожує окупація не лише в найближчій, але і в більш віддаленій перспективі. Щоби захопити столицю України, ворогу потрібно мати армію в три-чотири рази більшу, ніж ту, яка у нього є на сьогодні. Про це заявив гендиректор компанії A. Drones, військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов.

За його словами, щоб окупувати Київ, ворогу треба спочатку його взяти.

"Але ви бачите, скільки часу у противника пішло на те, щоби взяти хоча б Сєвєродонецьк. Це зовсім не просто. Якщо Маріуполь опинився в оточенні фактично з третього дня війни, то до оборони Києва підготувалися дуже добре", - сказав Касьянов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Щоби захопити Київ, ворогу потрібно мати армію в 3-4 рази більшу, ніж ту, яка є на сьогодні. Передусім, для цього потрібно утримати під контролем околиці Києва. Але, як ми бачили, 40-тисячна армія противника під Києвом виявилася просто небоєздатною, розтягнутою, розкиданою. Комунікації ворога обстрілюються, партизани працюють", - пояснив військовий експерт.

Касьянов вважає, що потрібно мати мільйони людей, щоб окупувати Україну. При цьому Дніпро і Київ взяти фізично неможливо.

"Тому що ми вже мобілізувалися, підготувалися. У противника немає тих мільйонів солдатів, щоби зайняти кожне село. А без цього неможливо тримати територію під контролем. Щоби контролювати дороги, залізничні колії, мости і так далі – це вимагає величезного напруження сил ворога (...) Для того, щоби окупувати хоча б лівобережну Україну, противнику треба мати щонайменше півтора мільйона солдатів. Їх немає", - сказав військовий.

Як повідомляв Главред, політичний і економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що Кремль навряд чи зважиться на другу спробу захопити столицю України Київ, а також Харків.

Нагадаємо, радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран Збройних сил США Ден Райс заявив, що битва під Києвом увійде до підручників з військової історії, адже українським захисникам вдалося подолати силу, яка їх значно перевершувала. Райс вважає, що переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва - в Мощуні та Ірпені.

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