Цілі у Вашингтоні, Лондоні та Берліні: Роскосмос погрожує Заходу перед самітом НАТО

У РФ почали погрожувати країнам НАТО / Reuters

Державна компанія РФ Роскосмос опублікувала супутникові знімки і дані геолокації місця проведення саміту НАТО в Мадриті, а також так званих "центрів прийняття рішень" в західних столицях.

Повідомлення Роскосмосу в Telegram було присвячено початку саміту НАТО, на якому мають визначити Росію як найбільшу загрозу.

"Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери і кандидати будуть розбиратися зі Стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фото місця проведення саміту і тих же "центрів прийняття рішень", які підтримують українських націоналістів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Роскосмосі також виклали координати так званих "центрів прийняття рішень" в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії.

Саміт НАТО

Зазначимо, що триденна зустріч глав держав і урядів 30 країн НАТО за участю партнерів і кандидатів відкриється 28 червня в Мадриді.

Планується, що на саміті буде прийнято рішення про надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

Також члени НАТО затвердять нову Стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з довгостроковій перспективі Збройні сили України повністю перейдуть на стандарти НАТО. Це передбачає комплексний пакет допомоги для України, який буде схвалений союзниками по НАТО в рамках саміту Альянсу в Мадриді.

При цьому він включатиме підтримку Києву в середньостроковій перспективі для протистояння російській агресії, заявив у Брюсселі на прес-конференції напередодні саміту Альянсу, який пройде 29-30 червня в Мадриді, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

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