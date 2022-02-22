Верховна рада завтра проголосує за санкції проти Держдуми

Рада проголосує за санкції проти Держдуми / УНІАН

У вівторок, 23 лютого, парламент проголосує за впровадження санкцій проти депутатів Державної Думи РФ, яка визнала незалежність "ЛДНР".

"Завтра вранці ми будемо голосувати за накладення санкцій на російську Думу. Щодо всіх депутатів, які приймали це рішення про визнання цих територій", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

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Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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