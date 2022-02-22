УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Верховна рада завтра проголосує за санкції проти Держдуми

22 лютого 2022, 22:14

У вівторок, 23 лютого, парламент проголосує за введення санкцій проти депутатів Державної Думи РФ, яка визнала незалежність "ЛДНР".

Верховна Рада Стефанчук
Рада проголосує за санкції проти Держдуми / УНІАН

У вівторок, 23 лютого, парламент проголосує за впровадження санкцій проти депутатів Державної Думи РФ, яка визнала незалежність "ЛДНР".

"Завтра вранці ми будемо голосувати за накладення санкцій на російську Думу. Щодо всіх депутатів, які приймали це рішення про визнання цих територій", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

Читайте також:

viber
РНБО військова агресія РФ новини України Давид Арахамія
Зараз ви переглядаєте новину «Верховна рада завтра проголосує за санкції проти Держдуми». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Везіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижніВезіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижні Матова чи глянцева: яку сторону фольги використовувати при запіканніМатова чи глянцева: яку сторону фольги використовувати при запіканні Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтригиГороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтриги Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР" Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо ДонбасуКордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

Останні новини

22:14

Верховна рада завтра проголосує за санкції проти Держдуми

22:08

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: підсумки зустрічі депутатів із ЗеленськимВідео

21:32

"Починаючи з середи": Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії

21:11

"Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": Боррель про санкції ЄС проти РосіїВідео

21:05

Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону: перевірки транспорту та документів

Реклама
21:01

Термінове звернення Джо Байдена після визнання Путіним "ЛДНР": всі подробиціВідео

20:53

Право на владу дивитися онлайн: аншлюс Донбасу. Чого чекати від Путіна далі?

20:52

Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаВідео

20:40

Обстріли Попасної: без води залишилися тисячі жителів, школа та дитсадочок

20:37

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадянВідео

20:37

Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграВідео

20:09

Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

19:55

Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"Відео

19:53

МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з КиєваВідео

19:51

Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

19:50

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

19:45

МАУ різко підвищили ціни на авіаквиткиВідео

19:34

Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

19:25

Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

19:19

Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

Реклама
19:15

Путін хоче повести Україну шляхом ГрузіїПогляд

19:02

"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

19:01

Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - ПутінВідео

19:01

Президент РФ зажадав від України роззброєння

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто небаВідео

18:49

"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо УкраїниВідео

18:42

Росія офіційно виходить з Мінських угодВідео

18:28

"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФВідео

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомВідео

18:03

Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:56

"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"Відео

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

Реклама
16:33

"Росія створила Україну": посольство США потролило ПутінаВідео

16:28

Путін зізнався, чи планує розширити РФ до кордонів Російської імперіїВідео

16:28

Ціна на газ у Європі по 2000 євро: РФ вибухнула погрозою через зупинку ПП-2

16:15

Зеленський провів переговори з ЕрдоганомВідео

16:10

Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаВідео

15:54

"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчанняВідео

15:17

"Ця людина абсолютно божевільна": прем'єр Нідерландів жорстко висловився на адресу Путіна

15:14

Ціни на меблі в Україні різко пішли вгору

15:12

Дозволяють відстежувати армію РФ на кордоні: київські IT-шники створили інтерактивну картуВідео

15:09

"Велике будівництво" взялось за курортні маршрути Миколаївської області

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти