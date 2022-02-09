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Очікування Путіна і потужний фактор стримування: Україна б'ється з агресією РФ за трьома напрямками

9 лютого 2022, 11:36

Важкі санкції проти Росії залишаться навіть після того, як ситуацію із загостренням вдасться врегулювати, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Реакція України і світу працює як фактор стримування Росії, Путін на це не очікував - Кулеба / УНІАН

Україна проводить серйозну дипломатичну роботу для розв'язання кризи, пов'язаної з тиском РФ біля кордонів. Державу відвідали низка топ-політиків Європи, а Київ перетворився на центр світової дипломатії. Щоб стримати Москву, влада запропонувала використовувати дипломатичні заходи, жорсткі санкції і військову допомогу. Всі три компоненти спрацювали. Такої реакції не очікували в Кремлі, а комплексні заходи працюють ефективно. Серйозні санкції проти Росії залишаться навіть після того, як ситуацію буде врегульовано. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі телеканалу 1+1 він розповів про те, що дипломатія в процесі стримування агресії РФ працює продуктивно. Завдання, які ставила Україна перед собою з метою стримування російської агресії, вдалося вирішити.

читайте такожЗвільнення територій України і тиск на Росію: Зеленський здивований словами Путіна Макрону"Дипломатія працює і стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції і військову допомогу Україні. За ці декілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили", - вважає дипломат.

За словами міністра, активна робота на дипломатичному фронті наразі є ключовим елементом стримування РФ, а Київ вже перетворився на центр міжнародної політики.

Захід готує санкції проти Росії

Як стверджує Кулеба, США та ЄС вже завершують роботу над підготовкою санкцій щодо Росії. Причому такі обмеження діятимуть і після того, як вдасться вирішити ситуацію біля кордонів України.

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"Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі. Важливий нюанс: навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і буде висіти як дамоклів меч над Росією і далі", - додав глава МЗС.

"Це не та реакція, на яку очікував Путін"

Як сказав дипломат, на третьому рівні стримування Москви також проводиться робота. Україна отримує тонни військової допомоги, і ця ситуація явно не відповідає очікуванням Кремля. Всі заходи, які вживаються, стримують Росію від подальших агресивних дій.

"Це не та реакція, яку очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування", - підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань Washington Post і New York Times раніше опублікували новий можливий план Росії щодо військового вторгнення на територію України.

З посиланням на розвідку і парламентаріїв США вони повідомили, що Москва у якості приводу для проведення операції може готувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовне населення на сході української держави.

Пізніше інформацію підтвердили в Білому домі.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що подібні відомості вже з'являлися в західних ЗМІ, однак "так нічого і не відбувалося".

В уряді Британії впевнені в тому, що Росія дійсно намагається створити привід для реалізації сценарію військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про новий можливий план атаки Росії на Україну, сказав, що від Москви можна очікувати будь-яких сценаріїв.

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