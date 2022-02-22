"Починаючи з середи": Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії

Байден оголосив про введення санкцій проти Росії / колаж Reuters

Президент США Джо Байден оголосив про намір запровадити санкції проти Росії. На такий крок він пішов після рішення глави Кремля Володимира Путіна визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Я вважаю, він (Путін - ред.) ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми запровадили у 2014 році", - сказав Байден під час свого звернення у вівторок, 22 лютого.

Президент США додав, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції посилюватимуться.

"Починаючи з середи, ми накладемо санкції на членів сімей та осіб, які брали участь у прийнятті рішення про незалежність т.зв. "ЛДНР", - уточнив глава Білого дому.

Хто потрапив під нові санкції США:

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два найбільших фінансових інститути;

військовий банк;

суверенний борг Росії;

причетні до визнання "ЛДНР" особи, еліти та члени їх сімей (з 23 лютого).

"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав глава Білого дому.

Санкції проти Росії після визнання "ЛДНР"

21 лютого президент США Джо Байден видав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" і "ЛНР". Американський лідер заборонив торгувати з "республіками", а також інвестувати в них. Санкції також торкнулися "посадових осіб" так званих "ЛДНР".

22 лютого перший пакет санкцій проти Росії ввела Великобританія. Лондон оголосив про введення обмежень щодо російських олігархів Бориса та Ігоря Ротенбергів, а також Геннадія Тимченка, а також п'яти банків: "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Чорноморський банк розвитку.

22 лютого Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції Євросоюзу вдарять по 351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР", а також 27 фізичних і юридичних особах, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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