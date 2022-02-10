"Через ризик агресії": Росія радить персоналу своїх дипмісій покинути Україну

Глава МЗС РФ вважає, що в Україні "щось готують".
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров радить неосновному персоналу дипмісії РФ в Україні на час покинути країну.
За його словами, це пов'язано з рекомендаціями європейських дипмісій, які радили своїм співробітникам покинути Україну через ризик російської агресії, пише "РБК"
"Ми вже задумалися самі, може бути саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників ( з України - ред). Ми теж подивилися на їхні дії, і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на час виїхати додому", - сказав Лавров.
Загроза вторгнення Росії та евакуація дипломатів
У Росії заявили, що готові відвести війська якщо захід і Київ підуть на поступки Москві. Для зниження градуса напруженості біля українського кордону РФ вимагає припинення спільних навчань ЗСУ і НАТО, поставок Україні озброєнь, виведення з території держави військових радників і інструкторів заходу, відмови Києва від вступу в НАТО і обрання позаблокового статусу. При цьому Альянс нібито повинен скасувати свою політику "відкритих дверей".
Також повідомлялося, що вже низка країн відкликає дипломатів з України на тлі загрози вторгнення РФ. 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.
У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий". При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.
Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.
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