У разі війни Росія використає перевагу в Азовському морі для тиску на південь України - Кулеба

Очільник українського МЗС зазначив, що з точки зору безпеки на Азовському морі зараз домінує Росія.
Росія диктує ситуацію з безпекою в Азовському морі і використає це в разі війни, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У коментарі виданню The Washington Post глава українського МЗС зазначив, що з точки зору безпеки на Азовському морі домінує Росія.
"У нинішніх обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію в Азові і в основному використовує її як театр військових дій", - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що Росія може використовувати це в разі вторгнення в Україну.
"А в разі війни вони будуть активно використовувати це для чинення тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - сказав Кулеба.
Зазначимо, 10 грудня в пресслужбі ВМС України повідомили, що російський військовий штаб видав навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря. Тоді Російська Федерація перекрила майже 70% акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.
Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.
У компанії вказали, що РФ в прикордонні з Україною райони ще з листопада передислокувала танки, артилерію і системи протиповітряної оборони. Попри обмежену кількість військових, Росія може швидко наростити сили, відправивши їх на нові місця перебування на поїздах і літаках.
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