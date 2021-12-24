Сотні БТРів, самохідної артилерії, танків і засобів ППО: Росія посилює війська біля кордонів України

Росія привезла безліч військової техніки на військову базу в захопленому Криму - Maxar Technologies / twitter.com/Mike_Eckel

Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, які демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму. На півострів росіяни завезли сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО. Фіксується нарощування сил на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

Фотознімки опублікувало німецьке інформагентство Reuters, яке, втім, не перевіряло на достовірність останні знімки від Maxar Technologies.

читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про ударЗгідно з вищевказаними даними, знімки підтвердять, що Росія останніми тижнями продовжила концентрувати військову техніку в окупованому Криму. На фотографіях база, яка розташована на півострові. І якщо на фотознімках від 13 грудня вона була порожньою наполовину, то з того часу там з'явилися сотні БТРів, танків, САУ і засобів ППО.

Військова техніка Росії у Криму / twitter.com/Mike_Eckel

Військова техніка Росії у Криму / twitter.com/Mike_Eckel

"За останній місяць наші супутникові знімки з високою роздільною здатністю дозволили зафіксувати низку нових російських військ у Криму, а також на декількох полігонах на заході Росії вздовж периферії кордону з Україною", - зазначили в Maxar.

Крім того, в компанії також продемонстрували нарощування російських військових сил на полігоні Солоті неподалік від українського кордону, в російському місті Єльня, який знаходиться в 260 км на північ від рубежів і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

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Полігон Погоново біля Воронезької області / twitter.com/Mike_Eckel

Полігон в місті Єльня / twitter.com/Mike_Eckel

Полігон Солоті в Бєлгородській області / twitter.com/Mike_Eckel

Заява Janes про війська Росії біля кордонів України

Британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.

У компанії вказали, що РФ до прикордонних з Україною районів ще з листопада передислокувала танки, артилерію і системи протиповітряної оборони. Незважаючи на обмежену кількість військових, Росія може швидко наростити сили, відправивши їх на нові місця перебування на поїздах і літаках.

Війська Росії біля кордонів України

Восени американські журналісти The Washington Post і Politico заявили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. Для підтвердження своїх відомостей вони оприлюднили супутникові знімки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може стягнути до українських кордонів 175 000 військ. Втім, у Києві готові до такого сценарію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зробив заяву про те, що після перемовин Байдена та Путіна Росія посилила концентрацію військ біля кордонів України. За його словами, про наступ наразі мови не йде, оскільки для військової операції росіянам потрібно мінімум 500-600 тисяч військових.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що переміщення військ РФ в прикордонних з Україною районах нібито пов'язані із загрозою НАТО російським рубежам. У зв'язку з цим у Москві вимагали перемовин Путіна з президентом США Байденом.

Зустріч Байдена та Путіна у режимі відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками перемовин господар Білого дому піддав критиці Москву за концентрацію військ біля кордонів України і підтримав Київ. Також він не гарантував Кремлю того, що НАТО не розширюватиметься на схід, а українська держава відмовиться від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не має наміру відмовлятися від інтеграції до НАТО в обмін на відведення російських військ. За його словами, Україна не вірить гарантіям і обіцянкам Москви.

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