Танки, гармати та ППО: РФ стягує нові сили на кордон України - Bloomberg

Армію РФ перекидають на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Опубліковано нові супутникові знімки, що свідчать про те, що РФ продовжує нарощувати військові сили поблизу кордону з Україною.

Відповідними даними володіє британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що в прикордонні райони з листопада Росією були переміщені танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони.

Незважаючи на "обмежену кількість військових на кордоні", РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах і літаках, додали в Janes.

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

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Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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