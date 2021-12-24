Танки, гармати та ППО: РФ стягує нові сили на кордон України - Bloomberg

Росія може швидко наростити свої сили на кордоні з Україною, вважають аналітики Janes.
Опубліковано нові супутникові знімки, що свідчать про те, що РФ продовжує нарощувати військові сили поблизу кордону з Україною.
Відповідними даними володіє британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, повідомляє Bloomberg.
Відзначається, що в прикордонні райони з листопада Росією були переміщені танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони.
Незважаючи на "обмежену кількість військових на кордоні", РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах і літаках, додали в Janes.
РФ стягує війська на кордон України
Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.
читайте такожРосія перекинула нові сили: у ЗСУ розкрили число військ РФ на кордоні України
Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.
Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.
Читайте ще:
- Опубліковані нові фото перекидання військ РФ на кордон з Україною
- Війська РФ біля кордонів України і питання Донбасу: у ФРН заявили про термінове прохання Шольца до Путіна
- РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данилов оцінив ймовірність наступу Москви