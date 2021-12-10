Флот РФ перекрив 70% Азовського моря і має намір відкрити вогонь: ВМС України повідомили деталі

Росія затіяла чергову провокацію в Азовському морі.
РФ продовжує провокаційні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря.
Як повідомили у прес-службі ВМС України, російський військовий штаб видав навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря.
"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості від пунктів базування українських ВМС і цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора ще раз демонструють спроби РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", - йдеться в повідомленні.
У цих районах, за їхніми словами, проводяться військові навчання з артилерійськими стрільбами.
Зокрема, такі обмеження були введені поблизу портів Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ.
Раніше повідомлялося, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили "попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.
ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.
Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.
Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", так як британська сторона ніяких атак не зафіксувала.
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