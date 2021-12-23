США і ЄС поставили умову РФ і пригрозили жорсткою відповіддю у разі вторгнення в Україну

Ентоні Блінкен / Reuters

Росія повинна піти на деескалацію в Україні, у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки. Про це йшлося в ході переговорів глави Держдепу США Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

Сторони обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України, повідомляє Європейська служба зовнішніх відносин.

"Росія повинна піти на деескалацію і повне виконання Мінських домовленостей", – підкреслили дипломати.

При цьому Блінкен і Боррель взяли до відома вимоги Росії про "гарантії безпеки" в Європі. Співрозмовники домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю ЄС.

"Росія повинна знизити напругу і повністю виконувати Мінські домовленості", - заявили у Держдепі.

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Сторони підкреслили необхідність скоординованих дій для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України і підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України "матиме серйозні наслідки для Російської Федерації".

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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