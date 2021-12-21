США нададуть Україні ще більше військової техніки: у Байдена заявила про готовність до вторгнення РФ

Байден підтримує Україну / УНІАН

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила про готовність Вашингтона надати Україні військову техніку в ще більшій кількості.

Зокрема, вона підкреслила, що США йдуть на це крок через ймовірну загрозу вторгнення Російської Федерації, йдеться в Twitter журналіста BuzzFeed Крістофера Міллера.

"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - сказала Донфрід в ході телефонного брифінгу для представників ЗМІ.

Таким чином, США готові надати додаткову військову техніку, крім тієї, яку Україна отримала раніше.

Як раніше писав Главред, в Сполучених Штатах Америки працюють над розробкою нового розширеного пакету військової допомоги Україні. У Вашингтоні готуються розширити військову допомогу. Це підтвердив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Що відомо про вторгнення Росії в Україну

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій, підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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