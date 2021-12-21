США нададуть Україні ще більше військової техніки: у Байдена заявила про готовність до вторгнення РФ

Вашингтон підтримує Україну в протистоянні з Російською Федерацією.
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила про готовність Вашингтона надати Україні військову техніку в ще більшій кількості.
Зокрема, вона підкреслила, що США йдуть на це крок через ймовірну загрозу вторгнення Російської Федерації, йдеться в Twitter журналіста BuzzFeed Крістофера Міллера.
"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - сказала Донфрід в ході телефонного брифінгу для представників ЗМІ.
Таким чином, США готові надати додаткову військову техніку, крім тієї, яку Україна отримала раніше.
Як раніше писав Главред, в Сполучених Штатах Америки працюють над розробкою нового розширеного пакету військової допомоги Україні. У Вашингтоні готуються розширити військову допомогу. Це підтвердив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.
Що відомо про вторгнення Росії в Україну
- Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.
- Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій, підкреслив він.
- Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.
- Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.
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