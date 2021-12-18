Кулеба вимагає від Євросоюзу внести ясність щодо санкцій проти РФ

Кулеба зажадав ЄС прояснити ситуацію щодо санкцій проти РФ / УНІАН

Країни Євросоюзу мають детально прояснити, які кроки вони збираються здыйснити, якщо Росія нападе на Україну, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американській газеті Washington Post, опублікованому 18 грудня.

За його словами, відсутність інформації про будь-які деталі з Вашингтона, Лондона і Брюсселя може змусити Москву засумніватися в серйозності намірів заходу відповісти на потенційне вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми писали про те, що ЄС продовжив економічні санкції проти Росії і закликав її виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями. Як говорив голова Євроради Шарль Мішель, Москву чекають "сувора ціна" і "масштабні наслідки", якщо вона вирішить вторгнутися на територію України.

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Санкції ЄС проти Росії і ризик військового вторгнення в Україну

Згідно з даними агентства Bloomberg, чотири провідні держави Європейського Союзу – ФРН, Франція, Італія та Іспанія - поки не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.

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Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік - 2 і відключення російських банків від системи фінансування заходу.

Також в ЄС є країни, які вважають, що Росія не планує військового вторгнення в Україну і стягнула війська до українських кордонів з метою здыйснення тиску.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що в ЄС виступають на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і готові до жорсткої відповіді у разі військової атаки Росії на українську державу.

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