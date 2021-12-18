Кулеба вимагає від Євросоюзу внести ясність щодо санкцій проти РФ

У МЗС України стурбовані, що Москва може засумніватися серйозності намірів Заходу щодо санкцій.
Країни Євросоюзу мають детально прояснити, які кроки вони збираються здыйснити, якщо Росія нападе на Україну, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американській газеті Washington Post, опублікованому 18 грудня.
За його словами, відсутність інформації про будь-які деталі з Вашингтона, Лондона і Брюсселя може змусити Москву засумніватися в серйозності намірів заходу відповісти на потенційне вторгнення Росії в Україну.
Раніше ми писали про те, що ЄС продовжив економічні санкції проти Росії і закликав її виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями. Як говорив голова Євроради Шарль Мішель, Москву чекають "сувора ціна" і "масштабні наслідки", якщо вона вирішить вторгнутися на територію України.
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Санкції ЄС проти Росії і ризик військового вторгнення в Україну
Згідно з даними агентства Bloomberg, чотири провідні держави Європейського Союзу – ФРН, Франція, Італія та Іспанія - поки не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.
Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік - 2 і відключення російських банків від системи фінансування заходу.
Також в ЄС є країни, які вважають, що Росія не планує військового вторгнення в Україну і стягнула війська до українських кордонів з метою здыйснення тиску.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що в ЄС виступають на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і готові до жорсткої відповіді у разі військової атаки Росії на українську державу.
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