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Вторгнення не є неминучим: Данілов оцінив загрозу удару РФ по Україні

25 грудня 2021, 16:15
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Росія збільшила чисельність військ на кордоні з Україною до 104 тисяч військовослужбовців, нагадав секретар РНБО.

армія, Росія
Російська армія / Facebook/mod.mil. rus

Загроза неминучого вторгнення Росії в Україну в даний момент є малоймовірною, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, поки не фіксується критичного нарощування російських військ на спільному кордоні, заявив він в інтерв'ю агентству AFP.

Секретар РНБОУ підкреслив, що Росія з жовтня збільшила чисельність військ на кордоні з Україною з 93 до 104 тисяч військовослужбовців.

"Ми не бачимо в цьому критичного нарощування сил", - сказав він, зазначивши, що для України"загроза існує щодня незалежно від того, скільки солдатів Москва направить до кордону". При цьому Данілов попередив, що в разі вторгнення Україну захищатиме все українське суспільство.

Він переконаний, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Україну і відтворити СРСР. В даний час Кремль, за його словами, прагне дестабілізувати Україну зсередини шляхом кібератак і енергетичної кризи.

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Данілов не виключив, що якщо цей план не вдасться, то Росія вдасться до інших заходів, у тому числі військовим.

"Вони хочуть зруйнувати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх кордонах", - додав він.

читайте такожСотні БТРів, самохідної артилерії, танків і засобів ППО: Росія посилює війська біля кордонів України

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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