У Раді готують план на випадок, якщо доведеться воювати "ще три роки" – ЗМІ

Віталій Кірсанов
24 березня 2026, 13:18
Депутати розуміють, що переговори у тристоронньому форматі, найімовірніше, будуть призупинені.
Коротко:

  • Андрій Мотовиловець займається розробкою відповідного документа
  • Мотовиловець не обмежений часовими рамками

Президент України Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати ще три роки. Про це 24 березня пише "Українська правда" з посиланням на джерела.

"Ми розуміємо, що переговори в тристоронньому форматі, найімовірніше, будуть поставлені на паузу, тому що жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще протягом одного, двох, трьох років", – сказав один із керівників "Слуги народу".

Повідомляється, що Мотовиловець уже займається розробкою відповідного документа і активно працює над його змістом, не обмежуючись жорсткими термінами.

Паралельно обговорюються умови, за яких парламентська фракція зможе ефективно функціонувати в довгостроковій перспективі. Також ведеться робота з покращення координації між ключовими центрами влади – урядом та Офісом президента.

Також один із представників команди президента зазначив, що після звільнення колишнього глави ОП Андрія Єрмака у співпраці Офісу президента з парламентом "стало менше інтриг – більше роботи".

Мирні переговори – останні новини

21 березня секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що делегації України та США у Флориді продовжили обговорення подальших кроків у рамках переговорного треку.

З української сторони в переговорах брали участь він, Давид Арахамія, Кирило Буданов і Сергій Кислиця. Американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Держдепартаменту США Кріс Карран.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав конструктивною зустріч української та американської делегацій, яка стосувалася "звуження кола невирішених питань".

22 березня президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічей команд України та США заявив про сигнали щодо можливого продовження обмінів між Україною та РФ.

Як писав Главред, 19 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори про мир за участю США, Росії та України наразі призупинені на тлі подій, пов'язаних з війною проти Ірану.

Про джерело: Українська правда

"Українська правда" — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалася головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Верховна Рада Слуга народу новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
