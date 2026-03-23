Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

Президент США заявив про тимчасове відкладення ударів по іранській енергетичній інфраструктурі на тлі активізації переговорів.

США не будуть бити по енергетичній інфраструктурі Ірану найближчі 5 днів

Угода між США та Іраном може бути прийнятою найближчими днями

Президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в ударах американських військ по енергетичних об'єктах Ірану на 5 днів. Рішення було прийнято за результатами переговорів американської та іранської сторін. Про це заявив глава Білого дому в дописі в Truth Social.

Президент США повідомив, що протягом останніх двох днів між Сполученими Штатами Америки та Іраном відбулися змістовні й результативні переговори, спрямовані на повне та остаточне врегулювання суперечностей на Близькому Сході.

"Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п'ять днів, за умови успіху текучих зустрічей та дискусій", - вказав він.

Згодом американський президент в коментарі "Fox News" уточнив, що Іран зацікавлений в угоді зі Штатами, підписання якої може відбутись протягом найближчих п'яти днів або раніше.

Трамп також повідомив, що останні переговори з іранською стороною відбулись вчора ввечері.

Що чекає на Росію після операції США проти Ірану - думка експерта Як писав Главред, експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, оцінюючи можливі наслідки війни США проти Ірану для Росії, зазначив, що у разі успіху американської кампанії це може вдарити по Китаю та позбавити Москву одного з ключових союзників. Він також висловив думку, що Дональд Трамп досі розраховує на можливість віддалити Росію від Китаю, тому навряд чи свідомо вдаватиметься до кроків на нафтовому ринку, спрямованих проти РФ. Водночас, за його оцінкою, у разі успішного завершення іранської кампанії ціни на нафту можуть знизитися. "Все це рикошетом вдарить по Росії, але це не основний мотив Трампа – він слідує своїм інтересам, але це попутно завдає удару по РФ", – говорить Гончар.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть розпочати наземну операцію із захоплення іранського острова Харк, у зв’язку з чим прискорено перекидають сили на Близький Схід. Про це повідомляють джерела ізраїльського видання The Jerusalem Post.

Тим часом у європейських столицях зростає занепокоєння через ескалацію протистояння між США та Іраном. Існують побоювання, що загострення ситуації може вплинути на позицію Дональда Трампа щодо підтримки України. Як йдеться у матеріалі Politico, у ЄС не виключають, що Вашингтон може скоротити допомогу Києву, якщо союзники не будуть активніше долучатися до операцій на Близькому Сході.

До цього, сам Трамп висунув Ірану жорстку вимогу: протягом 48 годин повністю відновити безпечне судноплавство в районі Ормузької протоки. У разі відмови США готові завдати ударів по ключових енергетичних об’єктах країни.

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

