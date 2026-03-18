Трамп має нову стратегію щодо війни в Україні - до чого тут "третя сторона"

Руслан Іваненко
18 березня 2026, 02:05
Спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжують шукати дипломатичний прорив попри невдачі.
Трамп розглядає завершення війни в Україні як інструмент зміни глобального балансу сил на користь США

Коротко:

  • Трамп розглядає мир в Україні як інструмент проти Китаю
  • США тиснуть на Іран і Венесуелу, обмежуючи вплив Пекіна
  • Дипломатичні зусилля Кушнера та Віткоффа тривають попри провали

Адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як елемент ширшої стратегії протидії Китаю, повідомляє Politico.

У Білому домі вважають, що "заохочення Москви до миру та залучення до країни американських інвестицій дозволить змістити світовий баланс сил і відтягнути Кремль від Пекіна".

відео дня

Попри те, що риторика Трампа часто дратувала європейських лідерів, у Вашингтоні бачать у цьому довгострокову мету — "розколоти союз двох найпотужніших противників Заходу".

Китай — головна загроза для США

Анонімні посадовці зазначають, що "найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є саме Китай, а не РФ". Саме тому спецпосланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер продовжують шукати дипломатичний прорив, навіть після тривалих переговорів без результату.

У Вашингтоні сподіваються, що "тісніше зближення з Росією створить нову розстановку сил, яка виявиться стратегічно вигідною для американських інтересів".

Проєкт мирного плану США

За даними джерела, ця стратегія вже проявляється і в інших регіонах: адміністрація послідовно тисне на Іран та Венесуелу, обмежуючи Китай у доступі до дешевої нафти та протидіючи його інфраструктурним проєктам у Латинській Америці.

Як раніше повідомляв Главред, в України є кілька пропозицій, які здатні сприяти припиненню бойових дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що не виключає можливості виходу президента США Дональда Трампа з переговорного процесу щодо миру в Україні. У такому випадку, за його словами, Європейський Союз має продовжити мирні ініціативи. Однак наразі про такий сценарій не йдеться, і ЄС повинен і надалі чинити тиск на Москву та підтримувати Україну.

Нагадаємо, що Україна залишається готовою до нового раунду переговорів зі США та Росією. Однак дата і місце проведення зустрічі поки не визначені через розбіжності у позиціях Вашингтона та Москви. Про це заявив Зеленський повідомив журналістам після візиту до Франції.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

