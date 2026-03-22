"Путін не хоче закінчувати війну": тривожна заява Зеленського щодо переговорів

Олексій Тесля
22 березня 2026, 21:29
Після повернення переговорної групи до України будуть детально обговорені всі аспекти зустрічей, наголосив президент.
Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з мирними переговорами / колаж: Главред, фото: ОП, t.me/umerov_rustem

  • Зі США надійшли сигнали про можливе продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки
  • Ситуація досить прозора: Путін не хоче закінчувати війну

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей української делегації з представниками США з'явилися сигнали про можливе продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

"Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками президента Сполучених Штатів. … І важливо, щоб ми всі не були змушені повернутися до війни через кілька місяців або років, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру", – підкреслив Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що після повернення переговорної групи в Україну будуть детально обговорені всі аспекти зустрічей. Він також висловив надію, що можливе продовження обмінів стане підтвердженням ефективності дипломатії: "Це було б дійсно дуже гарною новиною і підтвердженням того, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вдасться".

"Загалом ситуація залишається досить прозорою: Путін не хоче закінчувати війну. Але головне, чого хоче світ. Ми всі разом маємо робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну", – підкреслив глава української держави.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

