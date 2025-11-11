"Не вважаю поганими і ганебними": відома акторка зробила заяву про Каменських

Актриса Катерина Кузнєцова висловила свою думку про скандал Каменських.

Катерина Кузнєцова висловилася про Настю Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова, Настя Каменських

Катерина Кузнєцова захистила Настю Каменських

Що сказала актриса

Українська акторка Катерина Кузнєцова висловилася про скандал, пов'язаний з відомою співачкою Настею Каменських, яка зараз намагається побудувати кар'єру в США. Зірка відповіла на запитання шанувальника у своєму Instagram.

Фанат поцікавився в Кузнєцової, як вона ставиться до думки Насті Каменських щодо мовного питання, озвученої під час концерту в Чикаго. Нагадаємо: співачка тоді, виступаючи російською мовою, заявила, що "неважливо, якою мовою ти розмовляєш, є одна мова - любов". Ці слова викликали хвилю осуду в українському суспільстві й обернулися для артистки серйозними репутаційними та фінансовими втратами.

Настя Каменських переїхала жити до США / фото: instagram.com, Настя Каменських

Несподівано Катерина стала на захист Каменських. Вона підкреслила, що не вважає слова співачки "поганими і ганебними".

"Я люблю Настю Каменських, і не вважаю її висловлювання в Чикаго поганими і ганебними", - висловилася актриса.

Катерина Кузнєцова - скандал із Настею Каменських / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова

Настя Каменських - скандал

Наприкінці літа навколо Насті Каменських спалахнув гучний мовний скандал. Під час туру по США, на концерті в Чикаго, співачка зробила неоднозначну заяву про те, що головне - це кохання, а не мова, якою говориш. Примітно, що тоді вона спілкувалася з публікою російською і виконувала свої старі російськомовні хіти.

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

